Учим языки играючи

Школьники Восточно-Казахстанской области смогут изучать разговорный казахский, русский и английский языки в загородных и пришкольных лагерях, а также дворовых клубах.

Знание нескольких языков – важный фактор успешности в современном обществе. Этот необходимый навык помогает нам в учёбе, работе, во время путешествий и при общении с разными людьми, а ещё способствует развитию личности в целом.

Многие специалисты говорят, что лучше всего начать изучать языки с детства. В этом возрасте человек наиболее восприимчив к новым знаниям.

– Чем больше наши дети владеют различными языками, тем лучше для них. Не надо их ограничивать лишь одним языком. Действуя таким образом, мы фактически ограничиваем их будущее развитие, их будущую интеграцию. И, в конце концов, лишаем их перспективы на благополучное будущее, – подчеркнул Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

В этом направлении в Восточно-Казахстанской области ведётся масштабная работа. В рамках регионального проекта «Развитие трёхъязычного образования» за последние годы в регионе повышен профессиональный уровень учителей языковых дисциплин, усовершенствованы методика и качество преподавания, повысилось и качество знаний учащихся. Тем не менее останавливаться на достигнутом в области не намерены.

Недавно восточноказахстанцев порадовала новость о том, что теперь школьники будут осваивать разговорный казахский, русский и английский языки в загородных и пришкольных лагерях, а также дворовых клубах в рамках новой специальной программы. Этот вопрос стал главной темой обсуждения на совещании под председательством акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова.

– Программа разработана на ближайшие два года и позволит в непринуждённой атмосфере и в соответствии с возрастом детей развивать их разговорные навыки, – написал на своих страницах в социальных сетях глава региона. – Реализация программы начнётся уже в июле, а в следующем году она будет действовать весь лагерный сезон.

Стоит отметить, к созданию программы привлечены настоящие знатоки своего дела, которые будут обеспечивать всестороннюю поддержку – это не только педагоги-языковеды, но также психологи и воспитатели. Привлекут к этой работе и студентов-волонтёров из числа носителей языка.

Для того чтобы сделать процесс освоения разговорного уровня максимально эффективным, увлекательным и лёгким, организаторами предусмотрены различные формы обучения, такие как коммуникативные игры, конкурсы, викторины, творческие мастерские, дебатные клубы и многое другое.

По мнению волонтёра Американского уголка в Усть-Каменогорске Дархана Ашимова, который не один год ведёт бесплатные занятия по дебатам на английском языке для школьников и студентов, для молодого поколения изучать языки чрезвычайно важно.

– Я за то, чтобы языки изучались посредством интерактивного обучения, то есть когда дело доходит до применения языка в реальных и смоделированных ситуациях, будь то какая-либо игра, дебаты и другие выступления на публике. Это то, что в хорошем смысле закаляет язык, – говорит Дархан Ашимов. – Так ребёнок или подросток сможет развить и закрепить свои разговорные навыки. Кроме того, таким образом можно научиться общаться на том или ином языке в разных жизненных ситуациях. Поэтому такие нестандартные подходы нужно использовать активно.

Идею внедрения подобного обучения поддерживают как родители, так и их дети. Взрослые считают, что важна правильная подача, в игровой форме материал будет усваиваться быстрее, а ребятишки уверены, что такое времяпрепровождение обещает быть интересным и весёлым.

– Я свободно говорю на казахском и русском языках, а в школе изучаю английский. С иностранным языком у меня бывают сложности, поэтому дополнительно занимаюсь с репетитором три раза в неделю и стараюсь самостоятельно запоминать новые слова с помощью мобильного приложения. Возможно, занятия в игровой форме могли бы мне помочь в изучении английского, – поделилась одиннадцатилетняя школьница из Усть-Каменогорска Малика Куанышкызы.

Напомним, всего в этом летнем сезоне в Восточно-Казахстанской области работают 35 загородных и 475 пришкольных лагерей, также действуют 485 иных площадок для летнего досуга детей, а именно дворовые клубы, кружки и секции.

Гульжан Естаева