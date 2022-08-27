Учения на воде и на суше

Восточноказахстанские спасатели провели учения, отработав скорость реагирования и навыки тушения пожара одновременно на воде и на суше.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО, по легенде, в результате короткого замыкания электропроводки загорелся теплоход «Чудотворец», курсирующий по реке Иртыш. Экипаж покинул теплоход, бросившись прямо в воду. Неуправляемое судно прибило к берегу, от него загорелась сухая трава и кустарники. Огонь двигался в сторону дачного массива.

На помощь прибыло пожарное судно «Ледокол-2», предназначенное для тушения пожаров на водном транспорте и прибрежной зоне, проведения аварийно-спасательных работ. Капитан дал команду расчёту подать два стационарных лафетных ствола: один на тушение горящего теплохода и ещё один – на тушение береговой линии.

Тем временем к теплоходу «Чудотворец» на моторной лодке прибыли спасатели ДЧС ВКО. Они извлекли людей из воды и благополучно доставили их на берег. Врач Специализированного отряда ДЧС ВКО осмотрел пострадавших, оказал первую медицинскую помощь. Пожарные приступили к тушению пожара на берегу.

– Благодаря слаженности действий пламя удалось ликвидировать. Проложенная пожарными магистральная линия помогла защитить дома садоводческих обществ, – отметил начальник ГУ «СПиАСР» ДЧС ВКО Айдос Нусупбаев.

В учениях активное участие приняли сотрудники ТОО «ПортГарант». Они вместе со спасателями отработали тушение пожаров с водной территории.

Насима Халелова