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Ученик и последователь 

03.02.2021
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Школьникам Аягоза рассказали о творчестве одного из учеников и последователей Абая. 

В филиале областного историко-краеведческого музея Аягоза прошла познавательная лекция «Дүние теңізғылым кеме» (Мир – бескрайнее море, наука – корабль), посвященная 165-летию поэта Арипа Танирбергенова 

Узнать интересные факты из жизни своего знаменитого земляка собрались педагоги и учащиеся 11-го класса одной из общеобразовательных школ города. 

Казахский поэт, просветитель Арип (МухамедкаримТанирбергенов родился в 1856 году. В 11–12-летнем возрасте учился в аульном медресе, а затем в русской миссионерской школе в Семипалатинске. Одновременно посещал мусульманскую школу-медресе. В 1881-м окончил Семипалатинское уездное училище. Во время учёбы познакомился с Абаем Кунанбайулы. Он является одним из его талантливых учеников и последователей.   

Ребята узнали много интересного о творчестве талантливого поэта, ученика великого Абая, известного также по творческим псевдонимам Найманның сары шегірі и Бес Байыстың қара нары. 

Познавательный урок завершился экскурсией по экспозиционным залам музея. 

Ерик Абитов  

Аягозский район 

03.02.2021
17

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