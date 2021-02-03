Ученик и последователь 

Школьникам Аягоза рассказали о творчестве одного из учеников и последователей Абая.

В филиале областного историко-краеведческого музея Аягоза прошла познавательная лекция «Дүние теңіз, ғылым кеме» (Мир – бескрайнее море, наука – корабль), посвященная 165-летию поэта Арипа Танирбергенова.

Узнать интересные факты из жизни своего знаменитого земляка собрались педагоги и учащиеся 11-го класса одной из общеобразовательных школ города.

Казахский поэт, просветитель Арип (Мухамедкарим) Танирбергенов родился в 1856 году. В 11–12-летнем возрасте учился в аульном медресе, а затем в русской миссионерской школе в Семипалатинске. Одновременно посещал мусульманскую школу-медресе. В 1881-м окончил Семипалатинское уездное училище. Во время учёбы познакомился с Абаем Кунанбайулы. Он является одним из его талантливых учеников и последователей.

Ребята узнали много интересного о творчестве талантливого поэта, ученика великого Абая, известного также по творческим псевдонимам Найманның сары шегірі и Бес Байыстың қара нары.

Познавательный урок завершился экскурсией по экспозиционным залам музея.

Ерик Абитов

Аягозский район