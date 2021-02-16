Участок на карте

В текущем году в регионе планируется стопроцентное внедрение электронных торгов для приобретения земельных участков.

Темой очередного прямого эфира в рамках проекта ANTIKOR.LIVE стали проводимые мероприятия по эффективному развитию земельных отношений в регионе. Онлайн-встреча была организована проектным офисом «Шығыс – адалдық алаңы».

Руководитель Управления земельных отношений ВКО Виктория Барсукова сообщила, что для обеспечения прозрачности процедуры предоставления земельных участков в соответствии с требованиями законодательства местные исполнительные органы размещают извещение о проведении конкурса на своём интернет-ресурсе и на специальных информационных стендах государственных органов в местах, доступных для населения.

– Земельные ресурсы ВКО предоставлены всеми категориями земель, – пояснила она. – Всего их 28 346,8 тыс. га. В 2020 году по области проведён 41 конкурс, предоставлен 771 земельный участок на площади 382,3 тыс. га, с 21 аукциона продано в собственность 50 земельных участков на площади 14,6 га на сумму 88 млн тенге.

Кроме того, оформлено в аренду 47 земельных участков на площади 26,6 га на сумму 62,2 млн тенге. В сфере земельных отношений по области в прошлом году оказано 15927 услуг, в том числе 6340 в электронном виде. Так, доля электронных услуг составила порядка 40 процентов. В 2021 году планируется стопроцентное внедрение электронных торгов на основе публичной цифровой карты.

Управлением земельных отношений ВКО разработан Геопортал земельных участков и инженерных коммуникаций Усть-Каменогорска, Семея и районных центров. Разработана возможность подключения популярных картографических сервисов для ориентирования (Google, Yandex). Электронная карта находится в открытом доступе по ссылке www.vkomap.kz.

Также, по словам Виктории Барсуковой, на интернет-портале Открытых данных Управлением земельных отношений размещаются наборы данных по свободным земельным участкам по ВКО (ежеквартально) и сведения о реализованных для коммерческих целей земельных участках (ежегодно). По ВКО установлено 723 субъекта с неиспользуемой пашней площадью 61882 га, установлено 5974 субъекта с неиспользуемыми или нерационально используемыми пастбищами на площади 4 784 254,3 га.

Уполномоченные органы по земельным отношениям в прошлом году в рамках пилотного проекта провели мониторинг использования земель сельскохозяйственного назначения с применением информационных технологий (так называемый космический мониторинг) в цифровой системе Qoldau.

Ерик Абитов

Фото пресс-службы ПО «Шығыс – адалдық алаңы»