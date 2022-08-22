Уборка зерновых набирает темп

В аграрном секторе Восточного Казахстана шаг за шагом ведётся работа по развитию семеноводства и обеспечению потребностей в новых, перспективных сортах различных сельскохозяйственных культур.

Такая задача перед тружениками отрасли ставилась ещё перед началом аграрного сезона – 2022, как на уровне Главы государства, Правительства страны, так и в разрезе региона, конкретных городов и районов, сельских округов.

Вопросы импортозамещения, в целом обеспечения продовольственной безопасности в современных условиях вышли на первый план, в связи с общей ситуацией в мире. Так или иначе, это касается каждого из жителей области, которые ощущают на своём бюджете ценовое давление.

По официальным данным, региону вполне по силам полностью закрыть потребности по основным социально значимым товарам. Исключение составляет лишь малая часть продуктов, которые не производятся в области. В их числе сахар, о стабилизации поставок которого сообщал «Рудный Алтай» в прошлом номере достаточно подробно.

Как говорится, хлеб – всему голова. По официальным данным Управления сельского хозяйства ВКО, в текущем сезоне предстоит убрать зерновые и зернобобовые на площади более 600 тысяч гектаров. На сегодняшний день убрана, примерно, четвёртая часть посевных площадей, а средняя урожайность составляет 13 центнеров с гектара.

Напомним, что одними из первых к жатве приступили зайсанцы, где пшеница созревает раньше. За ними следуют аграрии других городов и районов области. На уровне акимата ВКО сектору АПК наряду с горной и металлургической отраслями придаётся большое значение. Это, можно сказать, второе надёжное крыло экономики. И здесь внедряются новые подходы к ведению производства.

По мнению акима области Даниала Ахметова, в отрасли пошагово создаётся новая, современная индустрия АПК. Перевод на индустриальные рельсы является требованием времени на базе запросов внутреннего и внешних рынков. Производство продуктов и сельхозсырья в промышленных объёмах способно обеспечить их экспорт и справедливую цену. При условии их конкурентного качества и глубокой переработки, выпуска товаров с добавленной стоимостью.

В перерабатывающем секторе есть заметные сдвиги. Строится ряд заводов по переработке семян масличных культур. Сенаторы РК в ходе рабочей поездки по ВКО оценили уровень переработки молока, зерна, маслосемян, работу аграриев по селекции сортов, семян, проведению племенной работы в молочном, мясном животноводстве. Подчеркнули необходимость продолжения намеченного курса на передовые технологии выращивания культур и соответствующее научное сопровождение деятельности.

О связи науки и производства. Не так давно в ТОО «ВКСХОС» (ВК сельскохозяйственная опытная станция), а до этого в ТОО «ОХМК» (Опытное хозяйство масличных культур) проведены традиционные «Дни поля». В них на постоянной основе принимают участие учёные, практики, иностранные партнёры, которые делятся своим опытом. Такие мероприятия проводились и в прошлом году, а после пандемийных ограничений стала очевидной острая потребность учёных и практиков в совместной работе. Их усилиями ведутся эксперименты по выращиванию новых для ВКО культур. К примеру, сафлора, сорго, пшеницы французской и других селекций. Так, например, сафлор может быть сырьём для парфюмерной промышленности.

Накануне весеннего сева журналисты «Рудного Алтая» совместно с руководством управления сельского хозяйства побывали в хозяйствах Уланского района. В этой зоне рискованного земледелия глава крестьянского хозяйства из степного села Привольное Александр Воропай рассказал о важности искусственного орошения. Без полива трудно надеяться на урожай даже многолетних трав, выращиваемых на корма.

Тогда было трудно прогнозировать, каким сложится сезон. Сегодня уже ясно, что засушливое лето повторилось вновь, как и в прежние годы. Это уже стойкая тенденция. Внутреннее чутьё не подвело опытных аграриев, которые не хотят ни в коем случае полагаться на милости природы. При любой погоде нужно быть с полновесным урожаем и надёжным запасом кормов для отрасли животноводства.

Во время поездки акима области в Шемонаихинский и Глубоковский районы местные аграрии подтвердили, что полив важен не только для овощей. В приоритете после овощных культур полив кукурузы. И это однозначно. Искусственное орошение нужно для масличных и других культур, если надо получать гарантированный урожай.

Таир Сапаргалиев