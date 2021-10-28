Уберечь себя и детей

Дети и беременные женщины впервые получили возможность вакцинироваться против коронавируса.

Эпидемиологическая ситуация в Восточном Казахстане, как и по всей стране, остаётся напряжённой, ВКО находится в «жёлтой» зоне. Наибольшая заболеваемость коронавирусной инфекцией регистрируется в Семее и Усть-Каменогорске. Коронавирусом болеют и дети. По данным областного Управления образования, несмотря на строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, с начала учебного года в регионе зафиксировали 660 случаев заболевания среди школьников во время учёбы в традиционном формате. К слову, сейчас 586 учеников уже выздоровели и вернулись к обычному режиму учёбы. Однако в настоящее время в 55 школах области 108 классов обучаются в дистанционном формате.

Врачи и эпидемиологи области утверждают, что положительно повлиять на ситуацию может вакцинация и приобретение коллективного иммунитета.

Напомним, 20 октября 2021 года главным государственным санитарным врачом Казахстана было издано постановление, согласно которому утверждены методические рекомендации по проведению вакцинации препаратом Pfizer Comirnaty. Данной вакциной планируется привить подростков в возрасте 12 лет и старше, а также женщин в период лактации и беременных.

Как будет проходить процедура, рассказала в ходе брифинга главный педиатр Восточно-Казахстанской области Гуль Кусаинова. По её словам, вакцинация детей и беременных женщин начнется с ноября текущего года. Женщины в положении смогут защитить своё здоровье и пройти добровольную процедуру вакцинации с 16 по 37 неделю беременности. В свою очередь, иммунизация подростков будет происходить поэтапно. На первом этапе прививку от коронавируса смогут получить подростки в возрасте с 16 до 18 лет. На следующих этапах к вакцинации допустят детей с 12 по 15 лет.

Как отметила главный педиатр области, вакцинация детей будет проводиться при наличии информированного согласия родителей или законных представителей. В настоящее время в медицинских организациях области начата работа по составлению списка подростков, которые подлежат иммунизации.

– Медицинские работники сейчас проводят в школах среди родителей подростков информационно-разъяснительную работу о важности прививок от коронавируса в условиях пандемии. Вакцинация имеет определенные преимущества для детей, в том числе снижение риска заболеваемости, смертности, снижение передачи инфекции взрослым из уязвимых категорий, – сообщила Гуль Кусаинова.

Кроме того, она отметила, что перед прохождением процедуры вакцинации не нужно проводить обследование на наличие в организме коронавирусной инфекции и антител к вирусу. Переболевшие COVID-19 подростки будут допущены к процедуре через шесть месяцев после выздоровления.

– Перед проведением прививки врачи будут осматривать детей. Если противопоказаний к иммунизации не будет, ребёнку дадут допуск. Среди противопоказаний – аллергия на действующее вещество или другие компоненты вакцины, а также тяжёлая аллергическая реакция на полиэтиленгликоль, – подчеркнула главный педиатр области.

Отметим, вакцинация препаратом Pfizer Comirnaty проводится в два этапа, второй компонент вакцины получают на 21-й или 28-й день после получения первой прививки. Вакцинация будет проводиться обученными мобильными прививочными бригадами.

Дарья Антон

Коллаж Анны Ерёминой