Убедительные итоги

Благоустройство дворовых территорий, ремонт дорог, благотворительная помощь… Это не полный перечень того, что удалось сделать за четыре года в Защитинском избирательном округе.

Об этих и других достижениях рассказал депутат областного маслихата от партии «Ауыл», директор агрохолдинга «Астана-бизнес» Фарид Абитаев.

Встреча с населением прошла на базе ТОО «Быструха-Астана». На ней обсудили итоги проведенной за четыре года работы по решению социальных вопросов. В обсуждении приняли участие сотрудники предприятия, а также заместитель председателя филиала НДПП «Аыул» по ВКО Камал Арнханов, помощник депутата Николай Козлов, а также директор ТОО «Быструха-Астана» Мариф Фараджев.

Фарид Абитаев был избран депутатом областного маслихата по Защитинскому избирательному округу № 9 в 2016 году.

– За четыре года в адрес различных организаций, учреждений и частных лиц было направлено более 90 депутатских запросов, – подчеркнул Фарид Абитаев. – Основная часть из них адресована руководителю отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Избиратели задавали вопросы по благоустройству частного сектора и многоэтажных домов, водоснабжению микрорайона, автобусному и трамвайному сообщению, обрезке деревьев, пешеходным переходам, обустройству детских площадок, уличному освещению.

Депутат сообщил, что уделяет особое внимание реализации социальных программ, в рамках которых оказывается помощь социально уязвимым слоям населения, в том числе детям-сиротам, ветеранам войны, лицам с особыми потребностями.

– Главная цель этих программ – укрепление благосостояния народа, выполнение депутатских полномочий, работа с избирателями, – подчеркнул он. – В этом отношении прием граждан по личным вопросам позволил решить ряд проблем. Ко мне обратились более 100 человек. Большинство вопросов решены положительно, в остальных случаях даны четкие разъяснения и консультации.

За отчетный период проведено 39 собраний, в ходе которых также поступали заявления на имя депутата.

– На территории избирательного округа находятся три центра по развитию массового спорта, в которых обслуживаются около 59 тысяч человек. Остается нерешенным вопрос по спортивному центру в районе улицы Прохладной, – отметил Фарид Абитаев. – На перспективу – строительство детского сада. Я неоднократно писал депутатские запросы. На сегодняшний день стоит вопрос о выделении земельного участка.

Немаловажную роль играет меценатская деятельность депутата. Речь идет о помощи детям, пожилым людям и населению избирательного округа в целом. Так, за период с апреля 2016 года по май 2020 года оказана благотворительная помощь на общую сумму 650 тысяч тенге. В нее вошло приобретение продуктовых наборов ко Дню пожилого человека, канцелярских товаров и других школьных принадлежностей в рамках акции «Дорога в школу», подарки на Наурыз и Новый год.

Вместе с тем была оказана помощь жителям города Арысь, а также населению Мактааральского района Туркестанской области.

В заключение отметим, что Фарид Абитаев всесторонне поддерживает аграриев региона, делясь с ними передовым опытом в области сельского хозяйства. По мнению депутата, работа на родной земле – это благородное и благодарное дело. Нужно любить свою Родину и стараться сделать ее лучше.

Ева Ким