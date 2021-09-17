У счастья есть адреса

Двери годами пустовавшего здания в центре Курчума в один из дней открыла наша героиня Бакытгуль Закариянова. С тех пор вместо пустоты и неопределённости здесь ключом бьёт жизнь. Дело в том, что предпринимательница открыла собственный салон красоты.

Сюда приходят обновить причёску как женщины, так и мужчины. Однако основной спектр услуг всё-таки посвящён прекрасной половине.

– Это полный салон красоты, – говорит хозяйка, – то есть имеется всё, чтобы сделать женщину красивой. Здесь же есть торговый зал, где реализуется одежда, обувь.

На вопрос о том, как она пришла в бизнес, какой путь прошла, Бакытгуль рассказала, что родилась и выросла в небольшом ауле Теректыбулак. Мечтала стать художником и после окончания школы поехала поступать на художественно-графический факультет педагогического института Семея. Однако не прошла по конкурсу и тогда решила выучиться в этом же городе на парикмахера в профессионально-техническом училище. Получив диплом, работала в этом городе парикмахером.

Затем было возвращение домой и встреча с парнем, который сделал ей предложение. Создали семью. Одна за другой родились три дочери. В 2008 году женщина решила начать работать. Возвратилась к своей прежней профессии парикмахера, но не стала ограничиваться этим. Осваивала коммерцию. Чем только не приходилось торговать! Это были саженцы плодовых деревьев, привезённые из города, мясо, различные ягоды, цветы, одежда и многое другое. Так, шаг за шагом, строила свой бизнес. Было трудно, но Бакытгуль двигала вперёд мечта.

И эта мечта реализовалась, когда она два года назад выкупила полноценное здание для своего предприятия. Назвала его «Багма», сложив первые буквы имён родных людей. Бизнес стал семейным, поскольку женщине помогают её дочери. Бакытгуль говорит, что она счастливый человек, и это счастье она создала своими руками.

Бек Нигметов

Курчумский район