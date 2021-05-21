У самовара я и моя Маша…

В Семее Международный день музеев в музее Ф.М. Достоевского решили отметить с размахом, организовав грандиозную выставку самоваров и всего, что связано с церемонией чаепития.

Более сорока самоваров из меди и латуни, бронзы и фарфора, дерева и пластмассы были представлены на выставке, названной по строчке стихотворения Булата Окуджавы «Пейте чай, мой друг старинный…», посвящённой Международному дню музеев.

Идею выставки самоваров в музее Достоевского вынашивали давно. Ещё в прошлом году, готовясь к традиционной «Ночи в музее», планировали осуществить что-то подобное и даже организовать церемонию чаепития по-достоевски. Но не получилось… Пандемия спутала все карты. И, поскольку карантин всё ещё продолжается, сотрудники музея, на днях отметившего свой 50-летний юбилей, решили перенести выставку в режим онлайн и уже в соцсетях продемонстрировать национальные казахские и русские чайные церемонии. В чём музею с удовольствием помогли активисты казахского культурного центра «Айша биби» и русского социально-культурного центра Дома дружбы Семея.

Буквально недавно мусульмане отмечали Ораза айт, и казахский культурный центр «Айша биби» представил видеоролик, где рассказывается о роли чаепития в ходе празднования Ораза айта. В праздничные дни нужно посетить не менее семи домов, где чаем угощают сначала мужчин, потом взрослых женщин, завершают церемонию чаепития молодые люди.

– Первое, что встречают на выставке наши посетители, это роман Достоевского «Братья Карамазовы». И размещена эта книга в витрине не случайно. Дело в том, что писатель был большим любителем чая. На его столе всегда стоял самовар, и он любил заваривать чай собственноручно. Мы даже разместили на выставке рецепт приготовления чая, который был записан по воспоминаниям его второй жены, Анны Достоевской, – рассказывает заведующая сектором экспозиционно-выставочной работы литературно-мемориального музея Федора Достоевского в Семее Владимира Соловьёва.

По её словам, читатель обратит внимание, что в романе «Братья Карамазовы» очень часто звучит слово «чай»:

чаёчек, чаепитие, чаёвничать… Сама Владимира Соловьёва насчитала не менее 24 слов с корнем слова «чай» в этом произведении.

Конечно, главными героями выставки стали самовары. Их собирали «с миру по нитке». Большую коллекцию представила Татарская школа искусств, были экспонаты из разных частных коллекций семейчан. Ну и, конечно, в фонде музея также хранятся удивительные самовары, самые старинные из которых относятся к XIX веку. Вряд ли они были ровесниками Достоевского, но и эти экспонаты насчитывают более века.

– На выставке представлены самые разные самовары – от маленьких, даже игрушечных и сувенирных, до больших медных, как говорили раньше, ведёрных. Для нужд большой семьи, угощавшей множество гостей. Сделаны они из разных материалов: медь, латунь, бронза, фарфор, дерево… Есть даже панно и значки, где изображены самовары, – отметила Владимира Соловьёва.

Ну а какое же чаепитие без чайного сервиза, старинных сахарниц, подстаканников, коробок под печенье и сахар? Эти обязательные атрибуты церемонии чаепития тоже в изобилии были представлены на выставке. Даже берестяной туесок, наполненный шишками, нашёл свое место на одной из витрин. А рядом поместили подробную инструкцию, как закипятить самовар, затопив его сосновыми шишками.

Кстати, особый шарм выставке придали различные цитаты из сказок и классических произведений, где так или иначе звучит тема чая и самоваров. Это «Муха Цокотуха», «Алиса в стране чудес», «Жил-был самовар» и многие другие произведения мировой литературы.

Софья Cоболевская

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Семей