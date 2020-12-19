У нас в клубе 

В селе Поперечное после капитального ремонта открыли клуб.

У жителей села Поперечное двойной праздник – в преддверии Дня независимости состоялось долгожданное открытие сельского клуба. Теперь у сельчан есть место, где они могут проводить культурный досуг.

Отметим, что капитальный ремонт здания на сумму 26 миллионов 586 тысяч тенге прошёл в рамках программы «Дорожная карта занятости». Ремонтными работами занимались восемь человек, четверо из них трудоустроены на постоянное место.

На торжественном мероприятии, прошедшем с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, присутствовал аким Риддера Дмитрий Горьковой. Он поздравил сельчан со знаменательным событием.

– История независимости Казахстана – это яркий путь побед и достижений, становления и самоутверждения нашего государства, – сказал Дмитрий Горьковой. – Уверен, впереди у нас много начинаний и свершений, нас ждут новые победы и успехи. Желаю вам крепкого здоровья, удачи и благополучия. Пусть в каждом доме всегда царят мир и взаимопонимание.

Помимо этого, в Риддере состоялась благотворительная акция «Доброе сердце» – многодетным и малообеспеченным семьям вручили наборы одежды и продуктов.

Дарья Рокотова

Риддер