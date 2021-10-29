У каждого своё предназначение

«Благодаря конструктивной политике Нурсултана Назарбаева в стране сформировалась уникальная модель межэтнического и межконфессионального согласия, эффективность которой признало мировое сообщество».

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК

Лео Шик, член АНК:

– 21 октября 2021 года состоялось расширенное заседание Ассамблеи народа Казахстана. Казахстанцы, да и не только они, с огромной заинтересованностью и пониманием восприняли слова Президента РК, председателя Ассамблеи народа Казахстана о возрастающей роли этого уникального института укрепления дружбы между людьми и стабильности в стране, подающего пример всему мировому сообществу.

Многие ценные инициативы в работе АНК родились на востоке Казахстана. В силу многоэтничности населения и трудностей, исходящих из пагубных последствий распада СССР, в первые годы независимости Восточный Казахстан представлял собой взрывоопасный регион. Деструктивные силы пытались использовать этот фактор и спровоцировать межнациональную рознь, а затем «половить рыбку» в мутной воде, но не тут-то было, не удалось.

В 1992 году патриотически настроенные руководители национально-культурных центров при огромной поддержке аксакалов и власти открыли в Усть-Каменогорске Дом дружбы при областном управлении кинофикации, а в 1997 году Нурсултан Назарбаев официально открыл первый в республике Дом дружбы Ассамблеи народа Восточного Казахстана. Благодаря инициативе Первого Президента РК Дома дружбы были открыты во всех областях.

Не скрою, что у отдельной части общества в настоящее время сформировалось мнение о том, что дома дружбы исполнили своё предназначение, дескать, в стране мир и согласие, а этносы не нуждаются в защите, поскольку находятся под защитой государства и гарантией Конституции. Касым-Жомарт Токаев аргументированно опроверг это. Такой взгляд, по его мнению, является «упрощённым». Точнее не скажешь! Нельзя не видеть, что изменилось время, усложнились задачи, стоящие перед государством и обществом, появились угрозы и вызовы, которым государство и общество должны противостоять.

Дальновидный политик Н. А. Назарбаев в своё время высказал мысль о том, что Дома дружбы должны превратиться в подлинные центры общественного согласия и социальных инициатив. Глава государства развил эту идею: по его определению, Дома дружбы должны стать «ресурсными центрами для народных инициатив». Отсюда роль АНК и Домов дружбы будет возрастать, и они получат второе дыхание. Необходимо укрепить и усилить деятельность Советов общественного согласия, повысить роль Советов матерей, о чём Президент говорил в своём выступлении. Особенно важна роль научно-экспертных советов, нашей учёной элиты.

Первым председателем научно-экспертного совета в Усть-Каменогорске был доктор философских наук, известный абаевед Евгений Григорьев. Ныне эту работу продолжает кандидат исторических наук Нелли Краснобаева.

При содействии госсекретаря РК Абиша Кикельбаева был открыт первый Институт демографии, возглавил эту работу доктор исторических наук Н. В. Алексеенко, а продолжил эту работу его сын, тоже доктор исторических наук А. Н. Алексеенко. Ведущие учёные Л. В. Столярова, М. Г. Дементьев, С. Егибаев, Л. Р. Аубакирова и другие открыли лектории по истории возникновения и функционирования разных этносов на территории Казахстана. Так что опыт работы по этой теме есть, следует только оживить эту деятельность. И не случайно Президент считает, что научно обоснованный подход в межэтнической сфере должен стоять во главе угла государственной политики. «Это сверхчувствительное направление не терпит дилетантизма и популизма», – говорит Председатель Ассамблеи. Необходимо коренным образом улучшить работу музеев Домов дружбы и библиотек. Именно из этого исходил аким ВКО Даниал Ахметов, отдав под Дом дружбы лучший Дворец культуры металлургов. Там места всем хватит!

Важнейшая задача этнокультурных объединений – не на словах, а на деле побуждать интерес к казахскому языку. По большому счёту, это долг и дань благодарности всех представителей этносов, по воле судьбы оказавшихся на радушной земле казахов. Здесь они приобрели кров и участие, а порой и родственников. Нельзя не учитывать и тот факт, что изучение казахского языка – это путь к знанию тюркоязычной культуры. В то же время актуальным остается изучение русского и английского языков.

Решать этот вопрос надо всем миром. В связи с этим считаю, например, что Советам матерей нужно добиться состязательности в деле воспитания детей в детсадах с казахским языком.

Мы много говорим о патриотизме, а ведь он должен иметь конкретное проявление, побуждать совершать высоконравственные поступки, стремиться делать нашу страну красивее, сильнее, конкурентоспособнее. И каждый должен найти своё место в этом, о чём убедительно говорил наш Президент. Домам дружбы предстоит много сделать по совершенствованию правовой пропаганды, популяризации героической истории страны. Следует шире показывать совместную созидательную работу представителей разных национальностей. Дома дружбы должны стать открытой книгой для всего населения. Необходимо увековечить слова, которые Елбасы написал в книге почётных гостей: «Дружба народов Казахстана – бесценное достояние нашей страны! Без доверия между людьми разных национальностей, без равенства всех перед законом не будет процветания государства, а значит, и счастливой жизни простых людей. Спасибо людям, которые бескорыстно трудятся на укрепление дружбы людей в многонациональном Казахстане!»

Сауле Рахметуллина, проректор ВКТУ им. Д. Серикбаева:

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана в очередной раз озвучил самые актуальные и первостепенные проблемы и пути их решения. Президент обозначил восемь стратегически важных для нашего общества задач. Можно с уверенностью сказать, что, следуя этим направлениям, народ Казахстана может достичь больших результатов.

В своем выступлении Глава государства отметил, что благодаря конструктивной политике Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в стране сформировалась уникальная модель межэтнического и межконфессионального согласия, эффективность которой признало мировое сообщество. Мы полностью с этим согласны и поддерживаем эти тезисы. Ведь наш опыт межнационального согласия, толерантности и братских отношений всех народов Казахстана изучают многие страны.

Елена Филимонова, директор Дома дружбы района Алтай:

– Речь Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана не оставила меня равнодушной. Согласна, что именно Ассамблея для нас – институт общенациональной солидарности и символ единства народа.

В свою очередь мы приложим все усилия, чтобы Дома дружбы стали центрами для народных инициатив и будем активно привлекать этнокультурные объединения к этой работе.

«Единство – в многообразии» – это наш фундаментальный принцип сохранения и упрочения национального сплочения.

Мы, представители общественных институтов, продолжим работу в деле сохранения мира и согласия, поскольку считаем, что мы – единое монолитное общество, мы – единый народ Казахстана.