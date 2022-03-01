Тысячи слов благодарности

Первый весенний день Казахстан по традиции встретил словом «спасибо». В республике отмечается молодой, но всеми любимый праздник – День благодарности.

День благодарности не случайно появился в календаре Казахстана. Его возникновение связано с глубокой историей страны, когда казахский народ в период страшных репрессий принял на своей земле насильственно высланных представителей различных этносов, в том числе корейцев, поволжских немцев, поляков, чеченцев и ингушей, азербайджанцев, армян и многих других. Поэтому, в первую очередь, День благодарности – праздник добра, сопричастности, общих ценностей, объединяющих народ Казахстана. К тому же это ещё один повод, чтобы напомнить друг другу о том, что наша сила – в мире, согласии и единстве.

Делясь своим мнением, представители этнокультурных объединений Восточного Казахстана выражают большую благодарность за счастье свободы, уверенность в завтрашнем дне.

– Этот день наполнен исторической памятью, уважением к предкам, пережившим лихие годы насильственной депортации, благодарностью к братьям-казахам, оказавшим им помощь. Я являюсь потомком депортированного в 1941 году из Азербайджана немца. Когда моего прадеда и его семью привезли в Казахстан, здесь уже стояли морозы, а они были в летних вещах. Казахский народ принял их, без предубеждения, поделился тёплой одеждой, кровом. Для меня праздник – повод лишний раз сказать Tausend Dank казахам за то, что помогли моим предкам выжить. Благодаря чему сейчас живу я, – рассказывает член немецкого этнокультурного центра Александра Шиллинг.

Руководитель Центра волонтёрского движения АНК ВКО Илья Анищенко отметил, что за годы голода и репрессий казахская земля приютила представителей множества братских народов из соседних республик и стала для них настоящим домом.

– Моя семья родом из России, но в 1937 году мои предки приехали в Казахстан, где их встретили очень гостеприимно, помогли обрести новый дом. Уже в Казахстане судьба свела вместе моих бабушку и дедушку. Здесь сложилась новая семья, – поделился своей историей активист. – Сегодня в День благодарности мы говорим друг другу спасибо за то, что мы – единая нация, мы – казахстанцы, и пусть наша сплочённость поможет вместе достичь новых высот.

Накануне знаменательного дня члены этнокультурных объединений решили выразить свою благодарность самым прекрасным способом – проведением благотворительных акций. Представители ЭКО посетили шесть многодетных семей и вручили им наборы с товарами первой необходимости, в том числе продуктами.

– Семья – это среда, где формируется личность. Дети – наше будущее, и для того, чтобы поколение было развитым и здоровым, необходимо всецело поддерживать все ячейки общества. Мы хотим сказать слова благодарности казахскому народу в лице многодетных матерей, – выразили единое мнение члены этнокультурных объединений.

Многодетные матери были рады оказанной помощи.

– Мы очень благодарны, что нас не оставили без внимания. Постоянно наши семьи чувствуют поддержку земляков. Это очень ценно. Мы все вместе – одна большая, дружная семья, – сказала одна из мам.

Кроме того, члены молодёжного объединения «Ассамблея жастары» выразили глубокое уважение и признательность медицинским работникам приёмного покоя первой городской больницы Усть-Каменогорска, вручив им сладкие подарки.

– Медицинские работники – те люди, которые день за днём сражались с опасной болезнью во время пандемии, без устали трудились в период ЧП, оберегая здоровье жителей области. Их мирный подвиг мы не могли оставить без внимания, а благотворительная акция стала отличным способом поднять им настроение, – рассказал руководитель Восточно-Казахстанского филиала молодёжного объединения «Ассамблея жастары»

Равиль Юнусов.

Дарья Антон

Фото предоставлено пресс-службой Дома дружбы ВКО