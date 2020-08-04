Тысяча благодарностей

Медики, многодетные и малообеспеченные семьи Усть-Каменогорска получили помощь от волонтёров.

Накануне праздника Курбан айт волонтёры Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области инициировали благотворительную акцию «Мың алғыс».

– Цель акции, прошедшей в областном центре, – продовольственная помощь нуждающимся семьям членов этнокультурных объединений, а также медицинским работникам, оказавшимся на передовой борьбы с COVID-19, – сказал заместитель директора областного Дома дружбы – центра общественного согласия Равиль Юнусов. – Мы ежегодно проводим подобные мероприятия накануне священного праздника мусульман, чтобы поддержать наших сограждан, вручив им продукты первой необходимости. В состав продуктового набора вошли макаронные и молочные изделия, подсолнечное масло, рис, чай, сахар, сладости, свежее мясо и др.

Так, первым адресом в благотворительном маршруте волонтёров оказался дом активистки общественного объединения женщин-мусульманок Гулзиры Иманжановой, которая почти четверть века читает намаз, а последние несколько лет помогает печь баурсаки при мечети и совершать религиозные обряды. Она – инвалид второй группы. После аварии испытывает дискомфорт в позвоночнике, но не жалуется на жизнь. Дочь Динара – тоже человек с особыми потребностями.

– Раньше я работала воспитателем в СПТУ в Зайсане, – говорит Гулзира Иманжанова. – Работала с трудными подростками, которым старалась привить любовь к Родине, уважение к родным традициям и чувство благодарности. Большое спасибо за оказанную помощь, которая пришла кстати. Мы с особым настроением встретим праздник!

Приятным сюрпризом стал продуктовый набор и для 23-летней активистки еврейского этнокультурного объединения Татьяны Суворовой, которая с детских лет является участницей различных мероприятий областного Дома дружбы – центра общественного согласия.

– Я посещаю объединение «Хэсэд Фаина», – отметила Татьяна Суворова. – Постараюсь, чтобы и дети – у меня четырёхлетний сын Денис и двухлетняя дочь Алина – в будущем занимались общественной жизнью. Это дарит ощущение единства. Несмотря на то, что мы с мужем Евгением живём в несколько стеснённых условиях – вместе с отцом и старшим братом, у нас дружная семья. И нам приятно получить подарок от меценатов.

Много добрых слов прозвучало и от других участников акции – участницы фольклорного ансамбля «Бастеньки», многодетной мамы Екатерины Семибратовой, члена азербайджанского культурного центра Мехмана Мамедова, представительниц общества славянской культуры Ларисы Кокушинской и Любови Чеховет, активистки общества «Қазақ тiлi» Нагимы Кажыкеновой, а также малообеспеченной семьи из посёлка Белоусовка Глубоковского района.

«Тысяча благодарностей!» – в одной фразе выразили свою признательность медицинские работники инфекционного отделения Центра матери и ребёнка, которые борются с пандемией коронавируса день и ночь. Это внимание к людям в белых халатах, которые сейчас на передовой, было оценено ими по достоинству.

– В Год волонтёра развитие добровольческих инициатив – это большой шаг вперёд к созданию гармоничного и толерантного общества, – сказал Равиль Юнусов. – И, конечно, это знакомство с традициями мусульманской культуры, ведь Курбан айт – один из самых значимых праздников в культуре мусульман. Издревле его называли праздником милосердия, ведь в этот день было принято накрывать дастархан и открывать своё сердце. В период пандемии как никогда необходимо помогать другим и поддерживать друг друга, к тому же счастливая семья – это основа развитого государства. Поможем семьям – поможем стране!

Ева Ким