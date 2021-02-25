Тёплые валенки и нежный войлок

ТОО «Роза валяльно-войлочный комбинат» из Семея является одним из самых известных и стабильных предприятий области, а также настоящим ровесником Независимости. Как вспоминает учредитель ТОО «Роза ВВК» Харис Сайфутдинов, предприятие создано в 1991 году и с тех пор прошло свой путь развития вместе со всей суверенной и многонациональной страной. Одним словом, земляков объединяет общая история, судьба и биография.

Предприятие по переработке шерсти и производству валенок, войлока, обуви и многих других видов продукции занимает в экономике Восточного Казахстана своё особое место. Это образец полностью интегрированной компании, которая перерабатывает местное сырьё, выпускает товары, пользующиеся устойчивым спросом в регионе, стране и далеко за её пределами, обеспечивает рабочими местами, пополняет местный бюджет, делает узнаваемым Семей и Казахстан как в СНГ, так и в более широком масштабе.

Когда речь заходит о необходимости развития сферы сельского хозяйства, глубокой переработки сельхозсырья, тесной связи между городом и селом, животноводством и обрабатывающей промышленностью, в качестве примера можно приводить работу этого современного предприятия. Поскольку высокие эффективные технологии внедрять и добиваться заметных успехов можно, казалось бы, в самых сложных секторах экономики ВКО. Если точнее, на стыке разных отраслей: сельского хозяйства и промышленности. Переработка овечьей шерсти, изготовление продукции из неё имеет давние традиции, уходит корнями в историю. Однако здесь требуется подходить с учётом новых реалий, на другой технологической и интеллектуальной основе.

– Сегодня совсем другая картина. То, что написано в прежних книгах, уже не работает, безнадёжно устарело, – говорит учредитель ТОО «Роза ВВК» Харис Сайфутдинов. – И чтобы понять, освоить современное производство, нужно прочувствовать материал руками. Овечья шерсть является уникальным природным сырьём. Она тёплая, натуральная, экологичная, лёгкая. Потому обувь, одежда, вещи и другие изделия и товары получаются практичными и нарядными. Трудно представить, а тем более создать альтернативу натуральным волокнам, хранящим в себе ещё много тайн. Инновации, наука и практика, продвинутые технологии сегодня раскрывают новые возможности их применения.

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ

Быть ровесником Независимости – это высокая честь и большая ответственность. Харис Гаязович вспоминает, что всё начиналось в истории предприятия с малого. Есть в ней своя отправная точка, о которой помнят всегда. Она с годами стала своеобразной реликвией. Это обыкновенный сварочный аппарат, который имеется в быту у многих.

– Вообще, начинали с оказания услуг по сварочным работам, – рассказывает Харис Сайфутдинов. – Сваривали трубы отопления, котлы и многое другое. Дальше – больше. Занимались строительством (я сам проектировал разные объекты), постоянно двигались вперёд, несмотря ни на что. Можно сказать, что вместе с коллегами прошли огонь, воду и медные трубы. Подошло время, когда мы выкупили прежний валяльно-войлочный комбинат, чтобы вдохнуть в него новую жизнь, выпускать продукцию, нужную людям.

По его словам, процесс модернизации и обновления производства продолжался около десяти лет. Стояла цель – в корне пересмотреть технологию производства и условия труда рабочих. В результате удалось изменить привычные представления людей о таком предприятии, как о вредном, с тяжёлым ручным трудом, в клубах густого пара и духоте.

– Мы внедрили импортное оборудование, аналогов которому нет в Казахстане и за его ближними пределами, – говорит Харис Сайфутдинов. – Полностью отказались от пара, на современном производстве нет пыли, грязи и т. д. За основу мы взяли непосредственно процесс валяния. В ходе монтажа, наладки технологии многое сделали своими руками, потому как техническая мысль работает всегда. К примеру, литьевую машину приобрели в Молдове, а всю остальную оснастку для выпуска обуви изготовили здесь. На конвейере выпускаются валенки, обувь, а также войлок. Причём любой длины, толщины, шириной до 1,8–2,2 метра. Войлок различной плотности: твёрдый, как камень, или нежный, как шёлк. Представьте себе, разве возможно в кустарных условиях изготовить войлок толщиной 4 мм?

Уникальность валенок из Семея в том, что их в самом деле валяют цельными, а не сшивают из разных кусков. В этом заключается профессионализм и высокое качество.

По его словам, необходимо всё время быть в поиске, если вовремя не перестроиться, то можно быстро отстать от конкурентов. Как это происходит или произошло с другими профильными производствами в стране и за рубежом. Но таковы реалии и законы рынка.

– Когда человек достигает поставленной цели, то он радуется не деньгам, а конкретному результату или полученной продукции, – говорит Харис Сайфутдинов. – С некоторых пор мы освоили новый её вид – шлифовальные круги из войлока. Тоже интересная и выгодная новинка.

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Спустя десятки лет ТОО «Роза валяльно-войлочный комбинат» сделало себе громкое имя на рынке. Наверное, легче перечислить, кому и куда пока ещё не поставляется товар, изготовленный на предприятии. В числе партнёров есть самые разные компании региона, Казахстана, стран СНГ, оборонные ведомства, силовые структуры, у которых чрезвычайно высокие требования к качеству и надёжности. Однако эти потребительские свойства продукции вовсе не исключают важность соответствующего дизайна. Над ним работа идёт всегда, для творчества простор огромный. В эпоху интернета есть масса роликов о том, какое важное место занимают изделия из войлока в фэшн-индустрии. Демократичная мода всегда открыта для эксперимента. Не чужды для предприятия рекорды в иной области. Однажды в коллективе сваляли гигантский валенок 106-го размера. Это был симметричный ответ коллегам из СНГ, которые смогли изготовить из шерсти валенок 50-го размера. Тут умельцы из Семея превзошли их рекорд почти в два раза. Высота его составила 1,76 метра. Почти в рост человека. В их активе ещё выпуск валенка со спичечный коробок. Иные поспешили бы с заявками в Книгу Гиннесса. Однако в Семее у профессио-налов валяния есть другие приоритеты. Главное всё-таки производство и всё, что с ним связано. А между тем фантазия дизайнеров и художников находит отражение в конкретных моделях и образцах на витрине. Творчество и труд коллектива не остаётся незамеченным.

Признание заслужено на разных уровнях, в частности, есть победы в областном конкурсе «Лучший товар ВКО». В масштабе республики завоёвана престижная премия «Іскер». Знаковым является достижение 1999 года. Тогда коллектив был награждён дипломом и памятной медалью как официальный поставщик «Миллениум-Пати» в номинации «Товары повседневного спроса». Наибольший успех выпал в 2019 году. ТОО «Роза ВВК» стало обладателем самой престижной республиканской премии в области качества «Алтын Сапа – 2019». Премия Президента Республики Казахстан в почётной номинации «Лучшее предприятие, выпускающее товары для населения» вручена директору ТОО «Роза валяльно-вой-лочный комбинат» Альбине Ахметовой. Однако и это для коллектива не предел. Перед ним стоит задача в будущем одержать победу в конкурсе «Лучший товар Казахстана» на уровне республики. Знак его победителя можно далее размещать на этикетке товара.

– Благодаря поддержке государства, обеспечившего в своё время льготное кредитование как предприятию перерабатывающей отрасли, нам удалось провести полную модернизацию производства, – отмечает руководитель. – Особая роль в создании, становлении и развитии страны и соответствующей бизнес-среды, конечно же, принадлежит Первому Президенту Республики Казахстан.

ПОСТАВКА СЫРЬЯ

Руководство Восточно-Казахстанской области ставит задачи по глубокой и комплексной переработке сырья в сфере сельского хозяйства. Недавно на уровне республики обсуждался вопрос таможенных пошлин на вывоз, экспорт овечьей шерсти. ТОО «Роза ВВК» сейчас является одним из редких предприятий ВКО, перерабатывающих шерсть. Для овцеводов это возможность сбыта своего сырья.

– Мы работаем практически со всеми поставщиками, – говорит директор предприятия Альбина Ахметова. – У нас сложились прочные деловые связи с партнёрами из Абайского, Аягозского, Зайсанского районов. Независимо от объёма сырья. Причём самых разных сортов. В нынешнем году создали большой запас на складах. Свою роль сыграли трудности с экспортом. Поставка шерсти к нам заметно возросла. Так будет не всегда, ситуация станет вскоре меняться с оживлением экспорта шерсти. А мы испытываем гордость, что используем только местное сырьё, которое на 100 процентов является натуральным, а значит, экологичным материалом.

Напомним, что директор ТОО «Роза ВВК» Альбина Ахметова является членом экспертного совета Birgemiz Bilim Восточно-Казахстанской области, также депутатом областного маслихата шестого, седьмого созывов. Успехи молодого перспективного руководителя отмечены в 2017 году государственной наградой – медалью «Ерен еңбегі үшін». Такова летопись Независимости Казахстана. Если человек поднимает своё дело на высоту, то в свою очередь упорный и долгий труд одновременно возвышает его самого.

Меир Токобаев

Фото из архива предприятия