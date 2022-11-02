Тёплые и уютные дома

В селе Таскелен Урджарского района вручили ключи от квартир многодетным семьям и семьям из категории социально защищаемых слоёв населения.

Новоселье могли отпраздновать сразу несколько десятков семей, получивших ключи от квартир в домах, построенных по программе «Одноэтажный Восток». Ключи от нового современного жилья новосёлам вручил аким Урджарского района Нуржан Токсеитов.

В 2022 году в Таскелене построили сразу шесть 12-квартирных домов общей площадью 14,4 тыс. кв. м. Каждая квартира в новом доме – просторная, отделанная современными строительными материалами. Площадь составляет 100 кв. м, а стоимость – 14 млн тенге. Всего на строительство шести многоквартирных домов было затрачено 168 млн тенге. Причём дома возводили частные застройщики, ставшие подрядчиками по региональной программе «Одноэтажный Восток».

– Сегодня жильё получили многодетные семьи, граждане, чьи дома признаны ветхими и аварийными, – отметил Нуржан Токсеитов, вручая ключи счастливым таскеленцам.

Как отмечают старожилы, строительство новых домов в Таскелене не видели с 1991 года. И положительные изменения восприняли с благодарностью и оптимизмом.

Екатерина Гуляева

Урджарский район