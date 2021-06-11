Тяжёлую ношу поднимет сильный

Книга – это великое благо, настоящая золотая сокровищница, наполненная всевозможным богатством. Читай, вбирай в себя, осмысливай. Мы, как и многие наши современники, выросшие и воспитанные на подобных ценностях, относим книгу к духовной пище.

Не будем скрывать, что такая сложившаяся привычка много раз доставляла нашим душам и сердцам, духовному внутреннему миру истинное удовольствие. Похожее впечатление мы получили от прочтения книги «Мұра» Сапара Озбекулы.

Содержательный духовный мир, основанный на наследии предков, сразу завладевает вами, пробуждает в вас неуёмное стремление познать всё то, что прежде оставалось неведомым, а события и история особенного края в окрестностях Тарбагатая увлекают в свой бурный водоворот. Это настоящее переплетение жанров, где содержательный диалог соседствует с художественно-публицистическим эссе, зарисовками.

Самое главное, что книга не похожа на другие произведения, изданные в последние годы. В них обычно описывается родословная, в которой подробным образом указаны буквально все потомки, рождённые от одного предка. Отнюдь. Читатель сразу понимает, что перед ним книга, миссия которой заключается в более важном. «Ноша» её тяжела в хорошем смысле сказанного или написанного слова.

Если сказать точнее, то Сапар Озбекулы в своей книге не ставит целью возвеличивать свой род или племя, в то же время преуменьшать значимость, авторитет других. Наоборот, он выражает своё авторское посвящение, кредо в предисловии к книге. «Наши предки оставили нам в наследие такие качества, как любовь к своей земле, а также передали как дар подлинное уважение к человеческим качествам. Мы тоже в первую очередь определили для себя, что передадим по эстафете их жизнь и труд, а также биографии их современников в качестве примера для всех последующих поколений». Позиция вызывает уважение.

«Просторная степь. Без границ и без края. Синонимом подобной безграничности и бескрайности что может быть, кроме неизмеримого богатства, щедрости и широты души? Как говорится, голова к голове, преумножая все виды скота, выращивая пшеницу, которая колышется под порывами ветра, переносит на своих широких плечах все радости, торжества, именно эта степь, Всевышний!».

Но нет, даже если она лежит беззвучно, бессловесно, она не является мёртвой вещью. Говорит ли она?

Вы, наверное, будете смеяться, если скажем, что степь разговаривает? Смейтесь. Однако подождите только одно мгновение. Вглядитесь в глубину своих дум и мыслей, ощутите силу и энергию внутри себя. Пригляделись? Так сможете ли теперь удержать слёзы, навернувшиеся на ваших глазах? Не сможете. Всё равно они прольются на землю.

Тогда как разговаривает степь, какова её речь? Она может показаться нам каменными изваяниями, установленными там, где нашли упокоение давние предки, ушедшие из жизни много лет назад. Послышаться гневом и злостью, радостью и печалью, высокой мелодией и песней домбры, плачем зимнего бурана и звуком прохладного ветра в летнюю пору.

Она рождает пламенное слово, живую энергию из-под пера искушённых своих сынов, называемых историками, копающими глубокий колодец крохотной иголкой. Всё это оформляется в виде разветвлённых родословных, древних легенд и сказаний. Передаётся от одной эпохи к другой, от одного поколения к другому, сохраняется в памяти, обновляется с течением времени. Если сказать по справедливости, разве земля не является темой для всего человечества во всём мире?

Богатством, данным в распоряжение нашему народу, является наша просторная степь. Поэтому: «Говори, степь»! Пиши, священное перо! Дуй, прохладный ветер, шуми и усиливайся, буря! Дайте слово великим предкам, которые обратились в пуповину земли и святое наше достояние. Обращаемся к вам, старейшина, в лице нашей родословной, летописи. Мы будем за вами записывать…».

***

Начало нашего разговора неслучайно построено так. Касается оно духовных шагов нашего персонажа. По этому поводу припоминаются слова Мухтара Ауэзова. «Человек выходит из дома с двумя намерениями. В первом случае – ради себя. Это является обыденным делом. Во втором случае – ради народа. Это уже является человечностью». Именно вторая жизненная установка, указанная великим писателем, соответствует трудовому и биографическому пути Сапара Озбекулы.

Родился Сапар Озбекулы 13 июня 1941 года в селе Тарбагатай бывшей Семипалатинской области. После окончания средней школы в Мынбулакском совхозе в 1960 году талантливый юноша осознанно выбрал цель стать студентом зооветеринарного института в Семипалатинске. Только что начавшему свой трудовой путь молодому специалисту местное руководство поручило исполнять обязанности зоотехника-селекционера по улучшению породы скота в совхозе «Шолпан» Аягозского района. Потом он в течение пяти лет трудился главным зоотехником крупного совхоза.

В совхозе, где круглый год не кончается животноводческая кампания, Сапар Озбекулы получил хорошую трудовую закалку. После этого обязанности главного зоотехника продолжил достойно исполнять в совхозе «Тансык».

В связи с тем, что главной заповедью в кадровой политике советской системы управления являлась поддержка деловитости, целеустремлённости, наш герой был по достоинству оценён и назначен директором совхоза «Акшатау». Добросовестная работа на ответственной должности, на которую он назначен самой партией, была не только замечена, но и отмечена со стороны руководства Семипалатинской области. Кроме того, стала основой для ещё большего доверия и назначения через два года директором совхоза «Тарбагатай». Это было в 1987 году. В тот год исполнилось 25 лет со дня основания совхоза как самостоятельного хозяйства.

В ауле, история которого складывалась с давних времён, не было недостатка в талантах и видных личностях, батырах и людях труда. Среди знатных имён упоминается множество земляков, начиная с авторитетной личности, ныне покойного Жакыпбека Карипбайулы, прожившего очень долгую жизнь, который всегда призывал земляков к единству и сплочённости, заканчивая другими славными гражданами, известными на всю республику. Каждый из них – гордость для земляков.

Сейчас подходящий случай сказать о следующем. Аксакал Жакыпбек, за плечами которого целая жизнь, выразил удовлетворение, когда Сапар взял в свои руки бразды правления хозяйством. Его одобрение основывалось на том, что Сапар будет человечным руководителем. Его отец Озбек в годы Великой Отечественной войны нуждающимся семьям, оставшимся в ауле, из жалости потихоньку раздавал зерно из государственных запасов. За это он был обвинён, заключён на шесть месяцев в каменную тюрьму в Семипалатинске, приговорён по законам военного времени к расстрелу.

Его мать Уйысхан, не сгибаясь от горя и от тяжкого груза испытаний, связанных с суровой мерой наказания, вынесенной в отношении мужа, сумела не только вырастить детей, но и заявила о себе как о настоящей труженице, способной не отставать от других, проявлять особенное мужество.

В то время отец Сапара Озбек смог сам уберечься от свинцовой пули и от верной смерти по одной простой причине. Спасло его умение вести хозяйство и управляться с лошадьми. Неподалёку от столицы Хакасии – города Абакана, в рядах лесорубов, заготавливавших древесину в тайге, он возил грузы на арбе. Провёл девять лет и девять месяцев на чужой земле, потом вернулся домой, в 1983 году в возрасте 75 лет ушёл из жизни в селе Акшокы.

Сапар преклонял голову перед мужеством отца Озбека, который, даже находясь в чужих краях, надежду и доверие воспринимал как путеводную звезду, переносил все трудности достойно и стойко. Потому сын решил в своё время возродить и поднять родное село Тарбагатай. За благородное дело он взялся, помня слова предков о том, что «тяжёлый груз поднимет только сильный».

В первую очередь Сапар сделал анализ рабочей ситуации, определил окончательно, что глубинной целью и задачей многосложной работы специалистов и тружеников является подъём экономики хозяйства, улучшение социальных условий людей, начал проводить соответствующую разъяснительную работу. Таким образом, неотложной задачей повестки была утверждена необходимость придания нового импульса работе отрасли. Главным образом специалисты сосредоточили силы на этом.

Коллектив совхоза, устремлённый к перспективной цели, добился заметных результатов совместного труда. Возросло поголовье имеющегося скота, увеличилась производительность труда, улучшились производственные показатели хозяйства, а всё это оказало положительное влияние на социальную жизнь сельского населения.

К примеру, среди хозяйств Аягозского района совхоз «Тарбагатай» открыл первый цех по переработке шкур животных, оборудование для него поставили из Китая и смонтировали зарубежные специалисты. Произведённые меховые и кожаные изделия обменивались в России на пиломатериал и уголь, в магазине «Окпеты» выставлялись на продажу товары, привезённые из Китая. Вырученные деньги использовались на нужды сельских жителей.

Кроме того, в центре села открылся небольшой комбинат по переработке мяса и выпуску колбасы. Его продукцию обменивали на лесоматериал для строительных целей из Маринского лесного хозяйства России. Многих удивило открытие в селе сауны с бассейном, которая стала сенсационной новостью Тарбагатая, облетевшей не только район, но и всю область. Сегодня многим современникам даже трудно поверить, что тогда действительно было так.

За счёт достижения высоких производственных показателей хозяйства коллектив на свои средства заменил кровлю сельской средней школы, оказал огромную поддержку проведению внутренних ремонтных работ. За это директор совхоза «Тарбагатай» Сапар Озбеков награждён почётной грамотой Министерства образования Казахской ССР. За достигнутые хозяйством показатели коллективу вручены грамоты Верховного Совета Казахской ССР, а также Министерства сельского хозяйства республики. Они дополнили список наград, полученных сельскими тружениками в масштабах страны.

Кроме всего, Сапар Озбеков на протяжении 1988–93 годов отстаивал интересы своих избирателей в качестве народного избранника Аягозского районного и Семипалатинского областного советов народных депутатов.

В этом году Сапар Озбеков отмечает своё 80-летие. Его супруга Найля Дуйсенкызы является педагогом высшей категории. За большие трудовые достижения в сфере образования она награждена грамотой Министерства образования и науки Республики Казахстан и почётным нагрудным знаком.

Марат Жумабаев

Аягозский район