Твёрдая «пятёрка»

Восточно-Казахстанская область занимает пятое место среди регионов республики по производству молока и мяса. Об этом сообщили в Департаменте Бюро национальной статистики. Кроме того, в регионе успешно реализуются строительные проекты и растёт количество городских жителей.

В ВКО подвели итоги мониторинга социально-экономического развития за ушедший год. Специалисты областного Департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК сообщили о тенденции благополучного и активного прогресса в регионе.

– Результаты наблюдений в 2022 году свидетельствуют о росте объёмов промышленности и увеличении производительности сельского хозяйства, – комментирует руководитель Департамента БНС АСПР РК по ВКО Ерназ Нурланов. – Также в области повысились розничный товарооборот, грузооборот, активно проводятся строительные работы.

С января по декабрь прошлого года Восточный Казахстан обеспечил 4,6 процента республиканского объёма промышленного производства. В обрабатывающей промышленности индекс производства возрос почти на восемь процентов.

В секторе сельского хозяйства в регионе произвели порядка шести процентов от общего объёма продукции по стране. Производительность животноводства возросла на семь процентов. В масштабах республики по производству молока и мяса область занимает пятое место.

– Объём выполненных строительных работ возрос на 11,3 процента, – констатирует Ерназ Нурланов. – Основная доля подрядных работ (90,3 процента) пришлась на частные предприятия.

Численность населения области по состоянию на 1 января 2023 года, с учётом итогов Национальной переписи населения 2021 года, насчитывала 730,2 тысячи человек. Из них 483,3 тысячи составило городское население и 246,9 тысячи – сельские жители. При этом число горожан возросло на 0,1 процентных пункта.

– В гендерном аспекте сложилось соотношение с перевесом численности женского населения, – отмечает руководитель Департамента БНС АСПР РК по ВКО. – Так, численность мужчин составила 349,5 тысячи человек (47,9 процента), женщин – 380,7 тысячи человек (52,1 процента).

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам в IV квартале 2022 года, составила 323 726 тенге (без учёта малых предприятий). Темп роста зарплаты по сравнению с показателями предыдущего года достиг 20,5 процента. По уровню оплаты труда Восточно-Казахстанская область находится на шестом месте среди регионов республики. Численность безработного населения области по данным обследования за IV квартал 2022 года составила 18479 человек. Уровень безработицы по региону сложился 4,8 процента.

– Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 января 2023 года составило 14996 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующей датой 2022 года на 3,2 процента, – добавил Ерназ Нурланов. – Количество субъектов малого бизнеса достигло 12156 единиц.

Лилия Дроздова