Творим и мастерим

Школьница из Аягозского района заняла первое место на областном этапе республиканской выставки-конкурса художественного и декоративно-прикладного детского творчества «Алтын қазына».

Это состязание среди юных мастеров проводится в республике ежегодно с целью создания условий для развития художественных, творческих способностей школьников.

Выставка-конкурс проводится по восьми номинациям среди одарённых детей в возрасте 11-17 лет, обучающихся в организациях общего среднего, дополнительного образования и областных специализированных школах. Ребята представляют на суд жюри свои лучшие работы – текстильные изделия, скульптуры малых форм из различных материалов, оригами, витражи, чеканку и многое другое.

Недавно итоги дистанционного областного этапа выставки-конкурса «Алтын қазына» подвели в области Абай. Первое место жюри присудило ученице девятого класса средней общеобразовательной школы № 5 Аягоза Дильназ Даулетовой. При поддержке своего руководителя – учителя художественного труда Асель Конырбаевой девушка создала изумительную картину из войлока в патриотической тематике.

Гульжан Естаева

Аягозский район