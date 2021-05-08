Творчеству все возрасты покорны

Дистанционный конкурс рисунков «Тәуелсіздік – ел бақыты» прошёл в Аягозском районе.

Состязание среди юных художников, посвящённое 30-летию Независимости Республики Казахстан, организовал районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта совместно с Домом культуры «Козы Корпеш – Баян Сулу».

В конкурсе приняли участие учащиеся 59 школ района. Свои возможности продемонстрировали многие одарённые и талантливые ребята.

Лучшими в возрастной категории от шести до 12 лет стали Нурислам Каиргали (село Карагаш), Керим Ордагалиева (село Малкельды), Саят Токтамыс (село Тарлаули), Саяжан Асылбек (село Актогай), Ислам Аманкельды (село Байкошкар). Призовые места в возрастной категории от 13 до 17 лет заняли Ансар Касымбаева (село Оркен), Маржан Калихан (село Мадениет), Анель Ерленкызы (село Мынбулак).

– Конкурс показал, что в нашем районе много талантливых детей, способных добиться многого в изобразительном искусстве, – говорит руководитель отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Аягозского района Жандос Аманов. – Лучшие работы будут представлены на праздничном мероприятии, посвящённом 30-летию Независимости РК, которое пройдёт в декабре.

Берикхан Тайжигит

Аягозский район