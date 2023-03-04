Творчество в масштабе планеты

В ВКО готовятся к масштабному международному фестивалю «The Planet of ART 2023». Казахстанская Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО инициировала проведение сценических турниров в семи странах мира.

Подростки из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, России, Турции, Узбекистана и Таджикистана получили возможность продемонстрировать свои таланты на международном уровне. Главной концепцией фестиваля стала идея «культуры мира», укрепления дружественных связей и согласия через творчество.

Шестого декабря прошлого года Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций приняла резолюцию «Международный год диалога как гарантии мира», провозгласив 2023 год Годом мира и действий. Два месяца спустя на волне миротворческого посыла Казахстанская Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО организовала поражающий масштабами фестиваль для молодёжи «The Planet of ART 2023».

– Отличительной особенностью фестиваля этого года является стремление говорить с молодёжью на их языке через продвижение современного искусства, – подчёркивают организаторы. – Кроме того, фестиваль вносит значительный вклад в популяризацию творчества казахстанских композиторов и хореографов, внедряя их произведения в современной интерпретации в музыкальную программу концерта.

К участию в проекте приглашают ребят из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, России, Турции, Узбекистана и Таджикистана в возрасте от 12 до 18 лет, стремящихся к развитию своих вокальных, инструментальных и хореографических навыков.

Слоганом фестиваля стала фраза «Сверим сердца». По словам организаторов, это подобно сверке часов, когда сердца всех людей бьются в унисон, а все стремления и мысли жителей планеты находятся на одной волне.

Лауреаты «The Planet of ART 2023» смогут представить свою страну и выступить юными амбассадорами культуры мира на международной площадке.

– Для подготовки номеров определили три направления – это вокал, инструментальный жанр и хореография, – рассказывают организаторы. – Для вокального исполнения допускаются эстрадный и джазовый стили. В инструментальной категории номера принимаются только современные произведения или классические композиции в современной аранжировке (кроссовер). К исполнению подойдут любые музыкальные инструменты. Репертуар должен соответствовать возрасту исполнителя. Хореографические композиции могут представить исполнители-солисты и дуэты в стилях модерн, джаз, контемпорари, хип-хоп, street dance.

Также в рамках конкурса учредили специальную номинацию «ERG ZHULDYZDARY» для творческих коллективов, находящихся под попечительством компании Eurasian Resources Group (ERG). Благодаря усилиям широкого круга партнёров участие в конкурсе абсолютно бесплатное. Участникам фестиваля стоит лишь побеспокоиться о сценических костюмах.

Кульминацией фестиваля станут два масштабных гала-концерта с торжественной церемонией награждения победителей в Астане и Павлодаре. Финалистов конкурса обещают пригласить в Казахстан для знакомства с культурой страны и участия в мастер-классах от ведущих деятелей искусства республики.

Заявки на участие в фестивале принимаются до 15 марта. Прослушивания состоятся во всех областях страны, а также в Астане, Алматы и Шымкенте.

Проведение отборочного тура в Восточно-Казахстанской области назначили на 17-18 марта. Кастинг конкурсантов будут проводить на базе КГКП «Детская музыкальная школа № 1» – Клуба ЮНЕСКО в Усть-Каменогорске по адресу: улица Кабанбай батыра, 111, с 10-00 до 18-00.

Казахстанская Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО, будучи частью Всемирного движения, зародившегося в 1947 году в Японии, основана в апреле 2009 года и осуществляет масштабную работу по продвижению идеалов и ценностей ЮНЕСКО через поддержку и развитие подрастающего поколения Республики Казахстан. Сегодня в Казахстане действуют 182 клуба ЮНЕСКО с общей численностью более 17 тысяч активных членов, представленных в более чем 50 городах, 23 сёлах 17 областей страны. Организация реализует крупные молодёжные программы, руководствуясь тремя основными направлениями деятельности ЮНЕСКО: творческое образование, культурное наследие и устойчивое развитие.

Лилия Дроздова

Фото из архива Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО