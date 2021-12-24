Творчество не имеет границ

В Восточно-Казахстанской области состоялась презентация выставки «Творим и живём», посвящённой 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Задумывались ли вы когда-нибудь, что создавать вязаные изделия можно без спиц? Слышали ли что-нибудь о технике канзаши? Участники проекта «Творим и живём», который был реализован в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина при грантовой поддержке Посольства США в Казахстане, знают об этих техниках не понаслышке.

На протяжении трёх месяцев представительницы общественного объединения женщин-инвалидов «Азина», девушки Дома юношества и Технологического колледжа сервиса изучали технологию создания мягких игрушек из пряжи без спиц, основы традиционной японской техники канзаши, а также учились шить, моделировать и создавать свою первую линию одежды.

– В одном из Посланий народу Казахстана Президент РК Касым-Жомарт Токаев говорит о создании инклюзивного общества, когда мы все должны иметь равные возможности делиться своими знаниями, опытом, творчеством, идеями, – отметила директор Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина Бибигуль Шагиева. – Каждый человек обладает талантами, и в нашей библиотеке мы создаём условия, чтобы вы могли их проявить.

По завершении проекта в стенах библиотеки прошла презентация выставки работ участников и торжественное вручение сертификатов. Мероприятие было приурочено к празднованию важной для каждого казахстанца даты – 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Вниманию зрителей были представлены различные вязаные изделия, аксессуары, выполненные в технике канзаши, полотенца, подушки в стиле пэчворк… Как говорится, на любой вкус и цвет.

Стоит отметить, что проект «Творим и живём» позволил не просто освоить навыки рукодельного мастерства, найти друзей. Некоторых участников он вдохновил на открытие своего дела.

– За время обучения мы набрались опыта, научились вязать без спиц, делать различные аксессуары, кроить и шить одежду разных фасонов, – поделилась одна из участниц проекта, Райхан Мусина. – Мне пришла идея открыть своё дело и через интернет-магазин реализовывать продукцию собственного производства.

Девочки из Дома юношества решили выложить фотографии своих работ в социальные сети, и каждый желающий может заказать понравившееся ему вязаное изделие. К слову, свои вязаные игрушки они подарили детям из Специализированного дома ребёнка Усть-Каменогорска.

– Представляю, какой будет восторг, когда наши дети увидят эти игрушки, – сказала директор учреждения Бакыт Таймасова. – Без преувеличения, для них они станут хорошими друзьями. Благодарю вас за такой подарок.

В завершение добавим, хотя обучение закончилось, все желающие могут приходить в библиотеку и совершенствовать своё мастерство. Ведь здесь совершенно бесплатно работают кружки канзаши и вязания, для любителей шитья есть швейные машинки.

Татьяна Кравченко

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