Творчество без границ

Люди с особыми потребностями такие же, как и все, только гораздо крепче духом. Несмотря на недуги, они не унывают и раскрывают в себе новые творческие способности и таланты.

Во второе воскресенье октября в Казахстане отмечают День инвалидов. Этот негласный праздник отметят в КГУ «Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг», где проживают 27 лиц с особыми потребностями.

– Эти сильные люди не ждут проявления к ним жалости, снисхождения, считая себя равноправными членами общества, хотя иногда и нуждаются в поддержке окружающих, – говорит заместитель директора учреждения Айгуль Нурахметова.

– Существует золотое правило: прежде чем оказать помощь такому человеку, нужно спросить, нуждается ли он в этом, таким образом оказывая уважение к его свободе. Не всегда особенным людям нужна помощь в быту, зачастую – больше в самореализации. Они хотят раскрыть свой внутренний потенциал, быть уверенными в своих собственных силах.

Айгуль Нурахметова отмечает, что в трудные периоды жизни лучше всего способен

мотивировать тот, кто сам лишён многого и, тем не менее, не унывает. Такие люди становятся примером для многих.

– Считаю, что нужно чаще чествовать особенных людей, воздавая почести за их крепость духа, – добавила Айгуль Нурахметова. – Это не просто слова, в этом мы убеждаемся каждый день, общаясь с получателями наших услуг. Они трудятся и работают, несмотря на состояние своего здоровья.

Среди них – инвалид второй группы Олег Некрасов, который после перенесённого инсульта не утратил навыки рисования. Мало того, в центре он раскрыл в себе талант выжигания по дереву. У Олега есть все возможности для реализации своих творческих фантазий. Центр предоставляет ему всё необходимое для самореализации-кабинет для занятий арт-терапией, инструменты для ремесла, краски.

Другим примером горячего желания заниматься творчеством и делать мир лучше является Людмила Субботкина. Увлечение вязанием у неё раскрылось в стенах центра. Первые попытки что-то связать на досуге постепенно переросли в любимое ремесло. Ещё Людмила умело сочетает яркие наряды и аксессуары собственного изготовления. И таких примеров множество.

Стоит только присмотреться повнимательнее к особенным людям, и понимаешь, они действительно удивительные жизнелюбы.

– Вся наша жизнь – это круговорот энергии и движения, – считает инвалид первой группы Любовь Котова. – Я люблю жизнь. К этому меня обязывает моё имя. Несмотря на то, что практически потеряла зрение, вера в лучшее и жажда жизни стали только сильнее. С радостью участвую в культурной жизни нашего центра, являюсь участницей вокальной группы

«Солнечные голоса», танцую, в свободное время занимаюсь вязанием, а главное – стараюсь всегда быть в тонусе, в том числе духовном. Уделяя время своему хобби, получатели услуг не только забывают о недугах, но и обретают позитивный настрой и душевное равновесие.

Ева Ким