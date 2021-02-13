Тушёнка по-нашему

В текущем году в ВКО заработает крупный мясоперерабатывающий завод полного цикла.

В Уланском районе на базе ТОО «СХ Герасимовка» полным ходом идёт строительство откормочной площадки на 5000 голов и завода по производству консервированного мяса и мясных полуфабрикатов. Предприятие будет производить тушёнку, котлеты, пельмени и другие продукты питания из собственного сырья.

Общая стоимость проекта составляет 700 млн тенге, из которых 540 миллионов – собственные средства бизнесмена и 160 миллионов – кредит на льготных условиях от аграрной кредитной корпорации под пять процентов годовых с годичными каникулами. Напомним, что АО «Аграрная кредитная корпорация» – это крупная финансовая организация, которая с 2001 года реализует программы кредитования по приоритетным направлениям развития сельскохозяйственного производства.

По информации акимата Уланского района, строительно-монтажные работы завершены, внутренние работы будут окончены весной. На предприятии планируется производство 22-25 тонн мяса в день и 8000 штук мясных консервов, а также их экспорт в страны ЕАЭС и КНР.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

Руководитель ТОО «СХ Герасимовка» Ержан Скаков рассказал, что уже заключён договор с компанией из Российской Федерации (город Москва) на поставку оборудования, включая линию по производству мясных консервов. На предприятии будет действовать цех по первичной обработке скота – бойни и хладобойни. В зависимости от мощности, он будет оснащён отдельным оборудованием или комплектными технологическими линиями для убоя и первичной обработки скота, далее туши будут поступать в консервный и жестяно-баночный цеха. Предприятие будет оснащено по европейским стандартам. Мощность убойного цеха составит 100 голов КРС за смену. Уже в наличии холодильное оборудование вместимостью 300 тонн.

– В настоящее время в нашем хозяйстве насчитывается 3500 голов КРС, – поделился Ержан Скаков. – Это племенной скот мясных пород герефорд и ангус. В рамках проекта мы будем увеличивать поголовье до пяти тысяч и более. В перспективе наладим производство мясокостной муки и жиров.

Своей продукцией предприятие планирует обеспечить внутренний рынок. Кроме того, производители нацелены на экспорт в страны ЕАЭС и в Поднебесную. В настоящее время в ТОО «СХ Герасимовка» трудятся 15 человек, не считая бригады строителей. Планируется, что завод начнёт свою работу в третьем квартале 2021 года.

– С открытием производства мы создадим 40 дополнительных рабочих мест, – сообщил руководитель ТОО. – Акимат Уланского района выделил нам 1,4 гектара земли. Там мы построим пять двухквартирных домов для сотрудников. То есть помимо работы люди будут обеспечены жильём.

ВВОЗ БЕЗ ВЫВОЗА

По объёмам производства мяса ВКО занимает второе место среди регионов Казахстана. В 2020 году, по данным УСХ ВКО, в области произведено около 300 тысяч тонн мяса в живом весе. При таких ресурсах регион имеет все шансы демонстрировать успехи в перерабатывающем сегменте.

В области действует ряд мясоперерабатывающих предприятий в Семее, Усть-Каменогорске, Алтае, Риддере. В основном они сосредоточены на производстве колбас и полуфабрикатов. Что касается консервированного мяса, объёмы не так велики.

По информации Департамента государственных доходов по ВКО, в 2020 году экспорта мясоконсервной продукции из нашей области в дальнее зарубежье не было, так же как и ввоза. Зато к нам импортируется, к примеру, тушёнка и другие мясные консервы из Российской Федерации. Поскольку страна – участница единого экономического пространства, органы госдоходов статистику по ним не ведут. Но это хорошо видно по полкам наших магазинов. Также большие объёмы популярных сортов колбасных изделий, по данным действующих в областном центре оптовых баз, завозят к нам из Алматы и других регионов республики.

Вместе с тем, по статистическим данным, Казахстан в январе – июле 2020 года импортировал из РФ мяса на 35 миллионов долларов США. Также мы входим в топ-3 импортёров российского мяса птицы.

В ПРИОРИТЕТЕ – ЭКСПОРТ

Экономист, проректор ВКТУ им. Д. Серикбаева Жадыра Конурбаева считает, что положительная динамика в отрасли заставляет задуматься о дальнейших перспективах отечественного животноводства, а именно, о вопросах её диверсификации. При успешной реализации плана по импортозамещению и развитию экспорта мяса в стране по-прежнему остаются нерешёнными вопросы сырьевой направленности отрасли.

– Согласно сформированным данным, в Казахстане насчитывается 171 активное мясоперерабатывающее предприятие, из которых 20 – требуют модернизации, также необходимо строительство новых предприятий, – подчеркивает эксперт. – Мощности переработки составляют 260 тыс. тонн, которые загружены на 38 процентов. Перерабатывается около 100 тыс. тонн мяса, доля переработки составляет 12 процентов.

По мнению учёного, текущая ситуация делает Казахстан импортозависимым. Главная причина неполной загруженности предприятий – это проблемы со сбытом, что связано с присутствием на рынке дешёвого импорта и отсутствием практического применения системы контроля за соблюдением законодательства в области технического регулирования. Данные факторы увеличивают присутствие на внутреннем рынке импортного товара из-за его преимущества в цене, а также значительно снижают конкурентоспособность отечественных перерабатывающих предприятий.

НУЖНО ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ У СЕБЯ

С целью стимулирования производства в Казахстане в начале прошлого года даже вводился запрет на вывоз с территории страны живого поголовья крупного и мелкого рогатого скота. Запрет рассчитывался на шесть месяцев с возможностью дальнейшего продления. Причиной столь радикальных мер стал резкий рост объёмов вывоза. Основными скупщиками стали Узбекистан и Армения. Также из страны к тому времени было вывезено почти 264 тысячи голов овец, причём свыше 200 тысяч – в Узбекистан.

По мнению аграрного ведомства страны, столь массовый экспорт живого скота в соседние республики привёл к снижению загрузки местных мясоперерабатывающих предприятий и откормочных площадок, следствием чего стал «спекулятивный рост цен» на мясную продукцию.

– Нам нужно мясо перерабатывать у себя и продавать уже готовую продукцию, – заявило тогда руководство Министерства сельского хозяйства РК.

И это мнение, как показывает практика, полностью разделяют наши сельхозтоваропроизводители.

Ерик Абитов

Уланский район