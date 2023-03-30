Турнир всадников

В Зайсанском районе прошли соревнования по национальному виду спорта.

Районное первенство по борьбе аударыспақ состоялись близ города Зайсана. В нём приняли участие спортсмены почти из всех сельских округов. Они боролись за право стать сильнейшими в этом зрелищном виде спорта в абсолютной весовой категории более 80 килограммов.

Аударыспак, или борьба всадников – это национальная игра, которая стала одним из видов конного спорта. Цель наездников – свалить друг друга из седла, используя специальные приёмы. Тот всадник, тело которого первым коснётся земли, считается проигравшим.

Поединок проводится на специальной площадке и начинается по сигналу судьи. По правилам, можно увлекать оппонента только вперёд и к себе, можно захватывать руки, ноги или пояс.

По итогам захватывающих встреч чемпионом турнира стал Кадыс Алпирак из села Бакасу. Второе место занял атлет по имени К. Ерен из села Сартерек. Третье – досталось Торе Рауан из сельского округа Каратал. Победителей наградили ценными призами от спонсоров.

Ерик Абитов

Зайсанский район