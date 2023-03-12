Турнир будущих чемпионов

В областном чемпионате по вольной борьбе на призы заслуженного тренера РК, судьи международной категории Кокеная Базарова приняли участие 120 юных атлетов.

Турнир проходил в областном центре, в спортивном комплексе «Жекпе-жек».

Кокенай Базаров – мастер спорта по классической борьбе, участник и победитель многих крупных турниров. Об уровне спортивного мастерства этого человека говорят его достижения. Он является шестикратным чемпионом Восточного Казахстана по классической борьбе, трижды участвовал в чемпионатах Казахстана.

Уже в зрелом возрасте Кокенаю Карменовичу присвоено звание заслуженного тренера Казахстана и судьи международной категории. Он воспитал 20 мастеров спорта. Один из них получил звание мастера спорта международного класса.

В качестве судьи международной категории Кокеная Базарова приглашали на самые престижные спортивные состязания. Ему приходилось судить чемпионаты Казахстана, Советского Союза, а также мировые первенства. Такое беззаветное служение спорту вернулось ему высоким общественным признанием заслуг.

В чемпионате области на призы Кокеная Базарова приняли участие 120 юных борцов 2006-2007 годов рождения из всех городов и районов области. В течение двух дней продолжались упорные схватки на ковре. По их результатам определялись чемпионы в десяти весовых категориях.

Ими стали: Нургалы Темирхан (до 45 кг, Тарбагатайский район), Ералы Амангелдi (до 48 кг, Усть-Каменогорск), Баир Оналбай (до 51 кг, район Алтай), Алишер Кумарбеков (до 55 кг, Курчумский район), Алан Оралбек (до 60 кг, Усть-Каменогорск), Нурасыл Жаныбеков (до 65 кг, Тарбагатай), Алмас Сабыр (до 71 кг, Усть-Каменогорск), Ерслан Руслан (до 80 кг, Усть-Каменогорск), Бексолтан Болатов (до 92 кг, Усть-Каменогорск), Хасен Тохтаров (до 110 кг, Тарбагатай). Победителям вручили медали, грамоты и денежные призы.

– Хочу выразить благодарность всем, кто причастен к организации чемпионата, – отметил Кокенай Базаров. – Он поможет развитию вольной борьбы в Восточном Казахстане.

По итогам прошедшего чемпионата были отобраны кандидаты в сборную Восточного Казахстана по вольной борьбе. В текущем году они будут защищать честь региона на республиканском первенстве в этом виде спорта.

Ерик Абитов