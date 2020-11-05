Туризм – кластер экономики района 

Берег Бухтарминского водохранилища с каждым годом становится все более притягательным для отдыха восточноказахстанцев и гостей региона. Сделать такой выбор при планировании отпуска и впоследствии не пожалеть о нём заставят теплая, ласковая вода, золотистый песок и великолепная панорама рукотворного моря.

В последние несколько лет отмечается стремительное преображение его левого берега в самарской части Кокпектинского района. Появились здесь словно по мановению волшебной палочки базы отдыха – городки из гостевых домиков. Растут они и на окраинах прибрежных сёл Новостройка и Сарыбель. В этих же населенных пунктах охотно покупают дома горожане. В летние месяцы тянутся в зону отдыха вереницы машин с туристами. Процесс этот с каждым годом только набирает обороты.

Довелось поговорить с администратором одной из местных баз отдыха Николаем Кудриным. Он рассказал, что база располагает 30 гостевыми домиками. Вся инфраструктура подключена к электричеству (подведена электролиния), вода поступает из пробуренной скважины. Для безопасности отдыхающих установлено видеонаблюдение. Есть на территории деревянная брусовая баня, офис администрации. Весь скапливающийся мусор вывозится на автомашине на хранилище ТБО. В общем, инвесторы проекта подошли к вопросам организации работы базы отдыха с большой основательностью и не проиграли – недостатка в желающих отдохнуть здесь в летний сезон не бывает.

По информации отдела предпринимательства Кокпектинского района, в настоящее время на Бухтарминском побережье действует 12 баз отдыха. В общей сложности, они располагают 136 гостевыми домиками на 667 мест. В минувшее лето цена за сутки проживания в гостевых домиках стартовала с отметки в 15 тысяч тенге. Свободных мест в пик сезона на побережье не бывает, даже существует предварительная запись на заезды в базы отдыха.

В целом, Кокпектинский район имеет отличный потенциал для развития туризма. На его территории находится немало удивительных природных и культурно-исторических достопримечательностей. В их числе Таңбалы тастар – скалы с древними петроглифами, гора Толағай (существует красивая легенда о ее происхождении), мазар Бөдес ата, куда приезжают люди для излечения от разных болезней, дерево Жалғыз тал, достигшее в

диаметре ствола почти шести метров. Этот список можно продолжить.

Туризм, как отрасль, уже не стучится в двери, а уверенно вошел в район, стал частью его экономики. Причем, по оценкам специалистов, эту отрасль в ближайшие годы ждёт масштабное развитие. Одним из благоприятных факторов для этого является относительная близость Бухтарминского побережья к Усть-Каменогорску и другим городам области. Звучат мнения, что это будет ещё один туристический центр на территории области.

Рысбек Жантыкеев

Кокпектинский район