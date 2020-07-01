Туристической отрасли нужны энтузиасты

Уникальная живописная природа даёт Курчумскому району право претендовать на звание одного из самых перспективных мест в регионе для развития экологического туризма.

Развитие новой отрасли в структуре местной экономики – приоритетная задача исполнительной власти района. Предметный разговор об этом состоялся на заседании Курчумского районного акимата. По информации исполняющего обязанности руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства района Ришата Искакова, созданная по распоряжению акима района рабочая группа обследовала туристические объекты, расположенные на берегу Бухтарминского водохранилища, а также озер Зайсан и Маркаколь. Таким образом, проверили готовность объектов к летнему сезону и одновременно выявили не используемые по назначению земли.

Ришат Искаков рассказал о состоянии туристических объектов в районе. Как выяснилось, предпринимателей, решивших заняться туризмом и получивших под свои идеи кредиты, как и зарегистрированных туристических объектов, в районе немало. Причем в их распоряжении оказались красивейшие уголки, словно созданные для развития этой отрасли.

Но, к сожалению, найти на карте района полноценно функционирующую, стабильно принимающую отдыхающих турбазу пока невозможно. Поэтому стоит признать, что туризм, как самостоятельную отрасль экономики, в районе еще только предстоит сформировать, придать ей четкие очертания и пустить в свободное плавание. Одна из основных причин затянувшегося старта – новизна туризма, как вида предпринимательства, отсутствие навыков и опыта у тех, кто решил взяться за это дело.

Аким района Дулат Кажанов поручил ответственным должностным лицам, в их числе сельским акимам, заняться посильным обустройством каньонов Киин Кериш и Шекельмес. Сначала нужно установить дорожные указатели к природным объектам. На берегу озера

Зайсан, по мнению руководителя района, должны появиться юрты, где гостям будут предлагать блюда национальной кухни, а также другие туристические атрибуты.

– Для обустройства Киин Кериша и Шекельмеса предпринят ряд конкретных шагов, – рассказал Ришат Искаков. – На первом объекте силами предпринимателей из Акбулакского сельского округа построен символический вигвам со столами и стульями для приема пищи, а также место для кострища, подходящее для фотографирования. На втором объекте установлены две юрты.

Однако усилия местных предпринимателей, работающих в тесном взаимодействии со специалистами акиматов, наталкиваются на ощутимое противодействие и даже тихое сопротивление. К примеру, на Киин Керише укрывающая снаружи деревянный остов вигвама матерчатая накидка очень скоро исчезла… То же самое произошло с установленными двумя дощатыми туалетами на Шекельмесе…

В общем, создавать инфраструктуру на туробъектах, там, где её никогда не было, нелегко. Он рассказал: чтобы опробовать и запустить создаваемый местными предпринимателями турсервис на Киин Керише и Шекельмесе, в минувшие выходные была организована поездка в эти каньоны в качестве туристов группы жителей Курчума, в том числе

молодежи.

Первая остановка тургруппы была на известном роднике Ашыбасы, что находится на трассе Курчум – Калжыр. Здесь после долгого перерыва начало работать придорожное кафе. Подкрепившись в нём, группа продолжила путь на Киин Кериш.

Здесь отдыхающие любовались красотами «марсианских» пейзажей, делали фото на память. Следующая остановка – Шекельмес, где группу ждали удивительные открытия. Программа включала ещё и отдых на берегу озера Зайсан. После водных процедур туристы подкрепились национальными блюдами, предложенными местными предпринимателями. В общем, жалеть о потраченном времени на эту поездку никому не пришлось: набравшись впечатлений, отдохнув от повседневных дел, группа вернулась домой.

– Сформировались тур-маршруты из Усть-Каменогорска на Киин Кериш и Шекельмес, в Урунхайку, что на берегу Маркаколя, и базу отдыха «Кенсу» в Маралдинском сельском округе, – говорит Ришат Искаков. – Хотелось бы, чтобы местные предприниматели – жители Балыкшинского сельского округа, на территории которого находятся уникальные природные объекты, проявляли большую активность в создании туристической инфраструктуры и сервиса. Нет сомнений, что этот бизнес имеет хорошие перспективы.

Оценил такие перспективы на ещё одном туробъекте района – озере Маркаколь – и взялся за дело предприниматель Серик Набиев. За несколько лет он построил на заповедном берегу четыре домика для отдыха. Причем они гармонично вписались в существующий ландшафт береговой линии, открывают своим гостям великолепную панораму озера Маркаколь. В прошлом летнем сезоне виды на местные красоты в полной мере оценили туристы из Германии. В туркомплексе Серика Набиева есть и кафе. Процесс отделки домиков еще продолжается.

По информации профильного отдела, на территории района зарегистрировано 38 туристических объектов. В их числе – пять кафе, один ресторан, караоке-бар, восемь гостиниц на 156 мест, детский лагерь отдыха и одна база отдыха. По данным статистики, в течение одного года гостиницы района принимают до 4000 постояльцев. Оказанные им услуги оцениваются в 50 млн тенге.

В связи с пандемией коронавируса и закрытием внешних границ в стране прогнозируется активизация внутреннего туризма. Поэтому не следует удивляться возросшему потоку туристов и в Курчумский район. Этот фактор может стать ещё одним аргументом в пользу дальнейшего развития этой отрасли.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район