Туристические маршруты Востока

На заседании Комитета туризма при Региональном совете Палаты предпринимателей ВКО обсудили вопросы строительства автомобильных дорог по приоритетным туристическим направлениям.

Представители этой отрасли из Риддера, Зайсанского, Урджарского, Уланского районов и района Алтай считают, что развитие туризма в Казахстане невозможно без хорошей инфраструктуры и приведения в порядок дорог республиканского и местного значения.

Как сообщила пресс-служба ПП ВКО, ранее прошло совещание по разъяснению текущей ситуации по вопросам строительства автомобильных дорог по всем приоритетным туристическим направлениям Республики Казахстан. Тогда представители Палаты предпринимателей ВКО, министерств индустрии и инфраструктурного развития, культуры и спорта РК, АО «НК «Kazakh Tourism», АО «НК «КазАвтоЖол», МИО и турсообщества утвердили единую форму отчётности и мониторинга по строительству автомобильных дорог.

– В этой связи нам с вами необходимо сегодня определить приоритетные туристические направления и ведущие к ним автодороги, требующие реконструкции, для включения их в список от нашей области, – поставил задачу модератор встречи, председатель Комитета туризма РС ПП ВКО, председатель ОЮЛ «Туристская ассоциация Восточного Казахстана» Аскар Уразбаев.

Алтайский горный кластер

Согласно статистическим данным, в 2019 году в районе Алтай местами размещения обслужено 66 868 человек. Это четвёртое место по области. Менеджер дома отдыха «Голубой залив» Аскар Уразбаев рассказал о состоянии дороги в районе Алтай по направлению к побережью Бухтарминского водохранилища. В частности, он отметил, что требуется реконструкция участка дороги на Осиновском перевале. Реконструкции требует участок дороги общего пользования до базы отдыха «Аюда» протяжённостью 18 км. Участники мероприятия также обсудили вопросы касательно проблем береговых линий.

Алтайский горный кластер относится к 50 наиболее востребованным туристским дестинациям Казахстана. Дорога республиканского значения Риддер – Республика Алтай, по словам директора ТОО «Гемма» Владимира Климова и директора филиала ПП ВКО города Риддера Данияра Мухтарова, требует капитального ремонта на участке от Риддера до баз отдыха «Климовка», «Берёзовка», «Кедровка», «Радоново», села Поперечное, поселья Белый луг, Западно-Алтайского заповедника.

– Речь идёт об отрезке республиканской трассы А-9 протяжённостью 50 км от села Коноваловка до границы с РФ, – пояснил Данияр Мухтаров. – Здесь нет асфальтового покрытия. Везде щебень и грунт. Именно с этой стороны надо начинать ремонт. Сейчас местные жители самостоятельно следят за дорогой. «КазАвтоЖол» также помогает грейдером.

Таким образом, минимальные требования, которые необходимо выполнить, – это строительство дороги, прокладка ЛЭП и возобновление работы пограничного перехода.

– Все эти вопросы Палата предпринимателей ВКО озвучит в областном акимате и Комитете туризма НПП «Атамекен», – заверил модератор.

Нет туристов

Как отметили участники встречи, Зайсанский район активно посещали туристы из соседних стран, а также любители дикой охоты.

Член Комитета туризма Регионального совета ПП ВКО, глава крестьянского хозяйства «Айка» Аэлита Ахметсалимкызы рассказала, что республиканская трасса Майкапчагай – Алматы долгое время ремонтируется. Поэтому в Зайсан нельзя попасть через село Калбатау. Единственный путь – добраться на пароме из Курчума.

– Но сейчас, когда паромная переправа встанет, что мы будем делать? – разводит руками предприниматель. – От Усть-Каменогорска до Калбатау отлично сделали дорогу. Но теперь от Калбатау, когда едем в сторону Зайсана, на участке до Кокпекты дороги нет, как и до Акжара и Зайсана.

Бизнесвумен также сообщила, что от города Зайсана до села Жанатурмыс есть дорога без асфальтового покрытия протяжённостью 16 км. Но от этого села до базы «Саур Тау» туристы не имеют возможности добраться из-за бездорожья. Силами КХ «Айка» был построен единственный мост через реку Большой Жеменей, по которому можно проехать только на внедорожнике. Поэтому для доставки туристов крестьянским хозяйством было выделено шесть машин высокой проходимости.

Глава КХ «Айка» отметила, что в 2019 году благодаря усилиям акимата ВКО от села Жанатурмыс до «Саур Тау» была проведена линия электропередачи протяжённостью 11 км, ведь это фактически единственное место в Зайсанском районе, куда сегодня могут приехать туристы.

По словам Аэлиты Ахметсалимкызы, пропускной пункт с казахстанской стороны в отличном состоянии, но из-за отсутствия межправительственных соглашений сопредельный китайский пропускной пункт не работает уже два года.

– К нам в 2019 году очень много туристов приезжало, в том числе и китайских, – подытожила она. – Из-за пандемии в 2020 году мы вообще ни одного туриста из Китая не видели, хотя раньше к нам приезжали и из России, Украины и других стран.

Дорога к «мини-Алаколю»

О состоянии дорог, ведущих к побережью Дубыгалинского озера, рассказала владелица базы отдыха «Окуньки» Назым Сейтказина. По её словам, трасса Семей – Усть-Каменогорск в хорошем состоянии, чего нельзя сказать о полевых дорогах, ведущих к пяти базам отдыха от села Гагарино.

– Нас называют мини-Алаколь, то есть у нас вода лечебная и очень тёплая, в мае уже можно купаться, – поделилась она. – К нам приезжают не только из Усть-Каменогорска и Семея, но и со всей республики, из России много туристов. А на этом отрезке протяжённостью восемь километров нет никакого покрытия. Осенью и весной туда просто невозможно проехать.

Как было сообщено, дорога находится на балансе акимата Уланского района. Уже согласована проектно-сметная документация на 1,6 млрд тенге, в данное время ожидается республиканское финансирование, чтобы «КазАвтоЖол» мог приступить к ремонтно-строительным работам.

Как отметил Аскар Уразбаев, в настоящее время в Казахстане разрабатывается новая концепция развития туризма, в которую планируется внести субсидирование до 25 процентов на покупку автобусов вместимостью более восьми мест, причём не обязательно новых. Кроме того, планируется выделение 85 тысяч тенге в месяц на содержание общественных санузлов в курортных зонах. А главное – субсидирование в размере 10 процентов будет выделяться на строительство и реконструкцию туристических объектов.

Главная жемчужина региона

Озеро Алаколь по праву считается главной жемчужиной Восточного Казахстана и входит в топ-10 туристских дестинаций страны. Согласно статистическим данным, в 2019 году в Урджарском районе местами размещения обслужено 143 480 человек, что является самым высоким показателем по области.

По информации НК «КазАвтоЖол», дорога из Алматы до Алаколя реконструирована в 100-процентном объёме. А из Усть-Каменогорска до Алаколя – на 70-80 процентов. Работы на оставшемся отрезке будут произведены до конца 2022 года.

– Дорожный вопрос – это самая наболевшая тема, которую мы поднимаем несколько лет, – рассказала владелица базы отдыха «Инжу» Елена Асылбекова. – Это внутренняя инфраструктура, дорожная, тротуарная. В частности, я имею в виду перекресток, который от Арбата в 150 метрах. Там лет пять назад положили асфальт, но из-за того, что не была отведена вода, которая накапливалась из частных скважин, он пришёл в негодность. А это один их основных перекрёстков, то есть там огромный трафик и машин, и пешеходов.

По словам Аскара Уразбаева, по итогам встречи с владельцами баз отдыха, Палата предпринимателей ВКО подготовит соответствующие запросы в компетентные органы для продвижения решения поднятых дорожных проблем. В то же время по вопросу устройства и обслуживания береговых линий в центральный аппарат НПП РК «Атамекен» будет направлено письмо с предложением о проведении совещания с участием Министерства культуры и спорта РК, АО «НК «Kazakh Tourism».

Ерик Абитов

Фото из архива редакции