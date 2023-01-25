«Тұғырлы Тарбагатай»

Под таким символическим названием увидела свет новая районная газета в селе Акжар отдалённого приграничного Тарбагатайского района.

Вестью об этом знаменательном событии поделился наш коллега – редактор «районки», перспективный и уже довольно опытный журналист, руководитель печатного издания Ернар Усенов.

Он сообщил, что первый номер газеты вышел в свет 10 января 2023 года после перерыва в целых двадцать пять лет, связанного с упразднением, а теперь возрождением Тарбагатайского района ВКО в прежних его границах.

Газета является настоящим зеркалом района, в котором отражается его многообразная жизнь. Без неё местные органы власти и в целом общество как без рук. С открытием издания коллектив поздравили коллеги из других районов Восточного Казахстана. В частности, в адрес редактора и журналистов направил пожелания Тимур Смагулов из Катон-Карагайской газеты «Арай – Луч», а также его друзья и единомышленники.

Коллектив областной газеты «Рудный Алтай» тоже не может оставаться в стороне и желает своим коллегам из Тарбагатайского района покорения всех творческих вершин, много подписчиков и читателей, высокого полёта творческой мысли, острого пера, а также конструктивизма и действенности газетных публикаций!

Таир Сапаргалиев

Тарбагатайский район