Цветочное ассорти

Какие цветы предпочитают казахстанцы, рассказали в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК.

Интересными фактами пресс-служба ведомства поделилась в преддверии Международного женского дня – 8 Марта.

Как известно, основное количество представителей флоры ввозится из-за рубежа. Так, за январь-февраль этого года в Казахстан всего ввезено 1341 тонна цветов, или 24,6 миллиона штук бутонов, общей стоимостью 9,5 миллиона долларов США.

– Наибольшей популярностью пользуются розы, их ввезено 799 тонн, на втором месте – хризантемы весом 134 тонны, на третьем месте – гвоздики, их вес составляет 31 тонну, – рассказали в пресс-службе Комитета госдоходов Минфинансов РК. – Также востребованы лилии, тюльпаны, гипсофилы, ирисы, гортензии и другие экзотические цветы.

Основными поставщиками являются: Эквадор (769 тонн), Нидерланды (268 тонн), Колумбия (137 тонн), Кения (108 тонн), Израиль (16 тонн), Узбекистан (14 тонн), Китай (13 тонн) и Турция (6 тонн).

Отметим, что за прошлый год в Казахстан ввезено 6690 тонн цветов на общую сумму 46,7 миллиона долларов США.

В свою очередь казахстанские розы пользовались спросом в Узбекистане, всего экспортировано 25 тонн цветов стоимостью 94 тысячи долларов США.

Александра Исаева