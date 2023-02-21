Цифровые фишки умного города

Главным направлением цифрового развития в рамках создания так называемых умных городов Казахстана является достижение основных показателей Эталонного стандарта. Восточный Казахстан занимает ведущие позиции в плане реализации цифровых инициатив «Smart City».

Официальную информацию об этом и многом другом предоставил руководитель управления цифровизации и архивов ВКО Рустем Доскожа на брифинге в региональной службе коммуникаций ВКО. В частности, он отметил, что регион позиционируется в этом отношении достаточно выигрышно благодаря системным подходам акимата области к решению задач в перспективной сфере.

– В числе 26 базовых цифровых инициатив «Smart City» на сегодня реализуется 19 проектов, обеспечивающих жизнь и деятельность областного центра в семи различных сферах, – отметил руководитель управления. – В соответствии с методикой учёта Министерства цифрового развития наш город по реализации цифровых проектов в масштабах республики находится в первых рядах среди областных центров.

Сообщается также о том, что в своеобразном рейтинге на предмет соответствия Эталонному стандарту умного города в 2022 году Усть-Каменогорск назван первым среди областных центров Казахстана благодаря проактивной позиции руководства области, а также видению перспектив в этом важнейшем направлении.

– В сфере здравоохранения в нашей области реализуется полномасштабный проект «Внедрение РАСS системы», что подразумевает использование искусственного интеллекта с охватом 20 медицинских учреждений области (75 единиц медицинского оборудования), который позволяет вести цифровое выявление онкологических заболеваний, туберкулёза, пневмонии, в том числе ковидной, на ранних стадиях.

По представленной информации, только за один 2022 год проведено более 308 тысяч исследований. На платформе Damumed реализовано дистанционное оказание медицинских услуг, также подключены сервисы, где можно увидеть протоколы осмотра и ранее проведённые лабораторные исследования.

– В общественном транспорте запущена система электронного билетирования и диспетчеризации, которая объединила в общую сеть 56 маршрутов общественного транспорта областного центра, – продолжил Рустем Доскожа. – Действует дифференцированный тариф, пассажиры имеют выбор при оплате за проезд. Это расчёт посредством единой карты «Oskemencard» или через банковское приложение, а также наличными. Если оплата проводится безналичным путём, то стоимость поездки состовляет 90 тенге, наличными – 130 тенге.

Руководитель управления подчеркнул, что ядром реализации процессов умного города является Межведомственный единый ситуационный центр ВКО, в структуру которого входят система АПК «Сергек», службы «109» и «112», а также информационная система «Ситуационный центр акима ВКО».

В частности, Ситуационный центр акима ВКО объединил все потоки в единую аналитическую платформу по 11-ти сферам жизнедеятельности более 340 показателей, 61 кейс, 26 межсистемных интеграций.

– Эта информационная система обеспечивает эффективный анализ и функционирует для поддержки руководства области при принятии управленческих решений в ряде ключевых сфер региона, – сообщил Рустем Доскожа. – На её базе с целью повышения контроля качества при отработке обращений физических и юридических лиц действует общественная приёмная акима ВКО. За 2022 год зарегистрировано 38 685 обращений. Из них 8 тысяч поступило непосредственно в общественную приёмную, а более 30 тысяч – интегрировано информационной системой.

Реализация цифровых инициатив позволит заметно повысить качество жизни населения и эффективность работы городских служб.

Меир Токобаев

Коллаж Ирины Хрулёвой