«Цербер» не дремлет

Сейчас много говорят о новом штамме коронавируса под звучным названием «Цербер». Надо ли его опасаться так же, как «Омикрона»? Какие симптомы у этого вируса?

Насима Ибраева, Курчумский район

В настоящее время штамм коронавируса «Цербер» выявлен в более 65 странах, в том числе в США, Российской Федерации, странах Европы.

«При определении генетической характеристики вируса SARS-CoV-2 методом полногеномного секвенирования в ноябре текущего года установлена циркуляция варианта «Омикрон», из них в 0,5 процента обнаружена субгенетическая линия BQ.1.1 («Цербер»), в 99,5 процента – другие варианты штамма «Омикрон», – отмечается в сообщении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗРК.

Симптомы нового штамма «Цербер» не сильно отличаются от предыдущих подвидов «Омикрона», болезнь чаще всего протекает в лёгкой форме в виде острого респираторного заболевания. Могут быть повышенная температура, суставные боли, небольшой насморк, слабость, у некоторых случаются кишечные расстройства. Штамм отличается повышенной заразностью, но при этом не представляет особой опасности, предупреждают специалисты КСЭК.

Диагностика и лечение больных не отличается от других штаммов COVID-19. Способом защиты от инфекции является завершённый курс вакцинации и ревакцинации против COVID-19.