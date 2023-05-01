Ценностный ориентир нации

Сохранение единства и стабильности является главным условием успеха комплексных реформ во всех сферах жизнедеятельности нашего общества. Ключевая роль в этом процессе отведена Ассамблее народа Казахстана. Сегодня этот уникальный институт обрёл новые инструменты, которые позволят укрепить общественно-политическую стабильность в стране.

Как строится работа в нашем регионе, рассказал директор областного Дома дружбы – центра общественного согласия Эльдар Толеубеков.

– Первого мая казахстанцы отметят День единства народа Казахстана. Какую роль в укреплении мира и согласия играет Дом дружбы – центр общественного согласия в регионе?

– 1 Мая – особая дата. Этот день является символом сплочённости. Атмосфера тепла и единения всех этносов играет ключевую роль в созидании, уважении друг к другу и сохранении дружественных отношений. Дом дружбы был создан непосредственно с целью укрепления межэтнического согласия и единства, возрождения языков, традиций, культуры разных этносов, воспитания казахстанского патриотизма.

Деятельность Дома дружбы базируется на общенациональных ценностях, именно они являются смысловой основой любого мероприятия. Структурные подразделения нашего учреждения ведут активную работу с населением. Заседания общественных институтов проводятся на регулярной основе. В рамках встреч обсуждаются актуальные темы и проблемные вопросы. Совет матерей и Совет общественного согласия помогают населению в решении социальных вопросов, курируют обратившихся за помощью до полного разрешения ситуации. Постоянно проводят информационную работу с гражданами.

Ассоциация предпринимателей АНК ВКО участвует в проведении познавательных мероприятий: уроки финансовой грамотности, информирование о том, как начать свой бизнес и другое. С членами Клуба журналистов встречи проводятся ежеквартально, а также силами клуба оказывается содействие в освещении событий, происходящих в Доме дружбы и АНК ВКО. С активистами «Ассамблея жастары» на базе недавно открытого коворкинг-центра ведётся воспитательно-просветительская работа различных форматов: кинопросмотры, встречи со спикерами, командные игры… Кроме того, проходят круглые столы по изучению государственного языка, «политические часы», где обсуждаются новшества в экономико-политической жизни страны. Также проводятся праздничные мероприятия: государственные, национальные праздники, юбилеи этнокультурных объединений, тематические

концерты.

– Выступая на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана «Единство народа – основа обновлённого Казахстана», Президент РК Касым-Жомарт Токаев определил три основных приоритета деятельности Ассамблеи: усиление роли АНК в реализации политических реформ, усиление информационной работы и активизация общественного потенциала АНК и усиление правозащитной деятельности. Расскажите, как проходит переформатирование работы Дома дружбы – центра общественного согласия?

– АНК ВКО в своей деятельности руководствуется озвученными Главой государства приоритетами. Как известно, Ассамблея народа Казахстана тесно взаимодействует с гражданами, а значит, имеет возможность проводить в том числе и информационную работу, направленную на разъяснение и продвижение новых политических реформ.

Дом дружбы – центр общественного согласия ввёл инновации в свою работу. В частности, мы используем различные способы взаимодействия с населением, учитывая такие факторы, как возраст. К примеру, для работы с людьми «серебряного возраста» мы используем индивидуальный подход и посещаем их семьи. Для молодёжи наиболее удобен онлайн-формат или же формат живых встреч (в зависимости от загруженности). Для людей среднего возраста наиболее актуален формат круглого стола. Такая градация способствует эффективному усвоению различного материала.

Стоит отметить, что представители Дома дружбы – члены этнокультурных объединений, общественных институтов, творческих коллективов регулярно посещают школы, колледжи, высшие учебные заведения, а также воинские, пожарные части, библиотеки для поддержания непрерывного диалога.

Ключевой момент состоит в том, что в вопросах правозащиты мы работаем в тандеме со специалистами различного уровня: юристами, судьями, медиаторами. Информационная работа поднята на новую ступень – теперь почти у каждого этнокультурного объединения есть своя страница в социальной сети Instagram, что увеличивает шансы большего охвата молодой аудитории. Что касается общественного потенциала АНК, то нами были проведены некоторые кадровые перестановки и привлечены более молодые специалисты в ряде структур. Сейчас знающие и грамотные деятели, корифеи Дома дружбы передают им свой опыт.

– На одном из совещаний аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов отметил необходимость перезагрузить деятельность Домов дружбы – привлекать к работе молодёжь. Какая работа проводится в этом направлении?

– Молодёжь – это опора и будущее нашей страны, движущая сила государства. Основная задача молодого поколения состоит в том, чтобы стать достойными гражданами своей Родины – Республики Казахстан. Преимущества молодёжи – положительное отношение к развитию технологий, новизне работы той или иной сферы, стремление к приобретению необходимых навыков, для того чтобы идти в ногу со временем и вносить должный вклад в формирование активного социума. Социума, способного оперативно реагировать на различные сложности и при необходимости своевременно изменить траекторию пути в решении поставленных задач. Молодые люди стремятся к реализации, чтобы привнести в мир что-то новое и стать полезными обществу. Важно постоянно совершенствоваться, чтобы становиться востребованными, что и делает современная молодёжь.

На сегодняшний день есть немало возможностей для развития молодого поколения, в том числе и под эгидой АНК. Это молодёжные лагеря, языковые школы, различные семинары, тренинги, круглые столы, общественная деятельность при АНК, где вас курируют опытные наставники, волонтёрство и многое другое.

В регионе действует молодежное движение «Ассамблея жастары». Ребята принимают участие в благотворительных акциях, познавательных квестах, дебатах, научных конференциях… Немало внимания уделяется и их творческой реализации: национальная музыка, этнические танцы и театральная студия при Доме дружбы – центре общественного согласия, где участвуют все желающие. Численность молодёжного движения возрастает, так как наши ребята делятся позитивным опытом жизни с Домом дружбы в своих кругах.

Александра Исаева

Фото предоставлено областным Домом дружбы – центром общественного согласия