Трёхсменки больше нет

В системе образования Восточного Казахстана в прошлом году произошло событие, можно сказать, большой значимости. Решена очень давняя и больная проблема трёхсменного обучения детей в школе. Что это означает для многочисленных учеников, педагогов и родителей, наверное, догадается каждый.

Тем самым в области окончательно снят вопрос функционирования трёхсменных школ. Добавим, что открыты три учреждения образования. В том числе, в селе Карауыл Абайского района начала работу школа на 300 мест, которая к тому же полностью оснащена по всем стандартам Назарбаев Интеллектуальных школ.

Следующий объект, уже на 1000 мест, также открылся к радости детворы в селе Ахмирово.

Ещё один храм образования и воспитания детей введён в строй в селе Акжар Тарбагатайского района. Если эта школа рассчитана на 600 учеников, то интернат при ней способен принять и вместить 300 воспитанников.

Теперь можно с уверенностью сказать, что неудобства и трудности, связанные с трёхсменным обучением, канули в прошлое. Кроме того, впервые на ремонт объектов образования в 2020 году было направлено 11 млрд тенге, что в пять раз превышает уровень предыдущего года.

Таир Сапаргалиев

Фото из открытых источников