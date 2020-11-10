Трудовые отношения в «цифре» 

Использование электронной цифровой подписи в трудовой деятельности, Единая система учёта трудовых договоров, гарантии для доноров и беременных женщин… Какие изменения произошли в трудовом законодательстве в этом году?

В Восточно-Казахстанской области провели семинар «Трудовое законодательство РК с учётом последних изменений и дополнений на 2020 год. Привлечение иностранной рабочей силы». Посредством платформы ZOOM в нём участвовали представители государственных учреждений, территориальных объединений отраслевых профсоюзов, руководители предприятий и кадровых служб. Модератор – руководитель Управления государственной инспекции труда ВКО Бакытбек Кизатов.

О некоторых новшествах в трудовом законодательстве рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права КазНУ имени аль-Фараби Наталья Гилёва.

– В этом году 4 мая Президент подписал закон о внесении изменений в трудовое законодательство, – отметила она. – Законопроект был инициирован Министерством труда РК. Это ведомство, как и другие министерства, получило поручение от Главы государства по внедрению программы «Цифровой Казахстан». Поэтому в этом законопроекте затронута тема внедрения электронных трудовых договоров.

Изменения были внесены в статью 11 Трудового кодекса. Теперь акты работодателя могут оформляться, как это было ранее, письменно или в форме электронного документа, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи.

Согласно подпункту 41 статьи 1 есть исчерпывающий перечень актов работодателя – это приказы, распоряжения, инструкции, правила, положения, графики сменности, графики отпусков и графики вахт.

При этом стоит помнить о том, что у лица, использующего ЭЦП работодателя, должна быть обязательная доверенность на право подписывать документы. Ведь документ, подписанный электронной подписью, равнозначен документу, подписанному на бумажном носителе.

– Аналогичные изменения внесены в пункт 1 статьи 33, где написано, что заключение трудового договора, внесение в него изменений и дополнений могут производиться в форме электронного документа с использованием электронной цифровой подписи. Речь идёт о том, что ЭЦП может использовать и работник, и работодатель, – подчеркнула Наталья Гилёва.

Появилось новшество и в статье 23. Теперь у работодателей есть право на получение из Единой системы учёта трудовых договоров сведений о трудовой деятельности претендентов (с их предварительного согласия) и работников. Так, они смогут узнать кем, где и на протяжении какого времени работал тот или иной человек.

– То, что у нас допускается заключение трудового договора с помощью ЭЦП, – это большой прогресс, мощный сдвиг. Это действительно улучшает работу, – считает лектор.

В Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения» тоже появились изменения, которые пересекаются с Трудовым кодексом. В новом кодексе, принятом 9 июля 2020 года, преду-смотрено право беременной женщины на предоставление работодателем времени на обследование и постановку на учёт по беременности до 12 недель с сохранением заработной платы.

Как в старом, так и в действующем Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения» написано, что беременная женщина обязана в срок до 12 недель беременности встать на медицинский учёт по беременности по месту прикрепления. Для того чтобы она выполнила свою обязанность, в статью 87 Трудового кодекса добавлен ещё один вид социального отпуска – отпуск для постановки на медицинский учёт по беременности до 12 недель в количестве не менее трёх рабочих дней.

Также в июле этого года Трудовой кодекс был дополнен статьёй 126-1. В ней говорится о том, что за беременными женщинами на время обследования и постановки на медицинский учёт по беременности до 12 недель сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата, а также предоставляются иные гарантии в соответствии с законодательством РК в области здравоохранения.

– Произошли изменения в Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения» и в разделе о донорстве. Теперь уточняется, что работник при медицинском обследовании и донации крови и (или) её компонентов именно в рабочие дни освобождается от работы с сохранением средней заработной платы. Если же работник сдал кровь в выходной день, то он теряет это право, – пояснила Наталья Гилёва.

В случае если донор осуществил донацию крови и (или) её компонентов на безвозмездной основе, ему предоставляется дополнительно один день отдыха с сохранением средней заработной платы, который может быть присоединён к ежегодному трудовому отпуску. К слову, эти гарантии будут действительны только в течение одного года с момента донации. По словам лектора, эта норма будет мотивировать работников использовать эти дни, не накапливая их.

Кроме того, по теме «Привлечение иностранной рабочей силы» в ходе семинара выступил главный специалист Управления мониторинга рынка труда и миграционных вопросов МТСЗН РК Мади Альжан. Доклад дополнила руководитель отдела Управления координации занятости и социальных программ ВКО Раушан Таймулдина. В завершение лекторам задали интересующие вопросы, на них получены исчерпывающие ответы.

Баян Аскар