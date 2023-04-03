Трудовые будни

Подведены итоги 2022 года на рынке труда Восточно-Казахстанской области.

По информации пресс-службы Департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по ВКО, в 2022 году в различных сферах экономики региона были заняты 366,5 тыс. человек.

Из них по найму работали 293,0 тыс. человек (80,0% от общего числа занятых в экономике), на основе самостоятельной занятости – 73,5 тыс. человек (20,0% от общего числа занятых в экономике).

Из числа наёмных работников имели временную работу 2,3 тыс. человек, были привлечены на определённый объём работ – 0,4 тыс. человек.

По сокращённому графику (снижение объёма работ, инициатива работодателя, гибкий график) работали 0,5 тыс. человек. Численность безработных составила 18,1 тыс. Уровень безработицы – 4,7%. Уровень молодёжной безработицы в возрасте 15–24 лет составил 4,6%, в возрасте 15–28 лет – 3,9%, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Численность лиц, которые были без работы, но не искали её или не были готовы приступить к работе (потенциальная рабочая сила) составила 0,8 тыс. человек.

Также отмечается, что официально в конце 2022 года в органах Управления координации занятости и социальных программ были зарегистрированы 2,9 тыс. безработных. Их доля составила 0,8% от рабочей силы.

Насима Халелова