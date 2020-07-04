Трудоустроились по сертификату «Казцинка»

Сразу шесть выпускников филиала кафедр ВКГТУ им. Д. Серикбаева, получивших сертификат «Казцинка», стали сотрудниками компании по специальной программе.

В этом году самая крупная компании Восточного Казахстана пополнилась четырьмя горняками и двумя металлургами. Александр Ченчик, Ерасыл Бекенбай, Сергей Лашин и Станислав Черепанов обучались по образовательной программе «Горное дело». Дипломы по специальности «Металлургия» получили Әсер Алпысов и Мадияр Серікұлы. Все ребята защитили свои работы на «отлично».

Филиал кафедр ВКГТУ функционирует с 2011 года. Это совместный образовательный проект университета и «Казцинка». Основное преимущество кафедры в том, что будущие специалисты в равной степени изучают и теорию, и практику.

Отбор студентов в филиал начинается после второго курса, после первой производственной практики. Молодые люди, которые показали себя во время вступительного этапа с лучшей стороны, заинтересовались работой в «Казцинке» и имеют хорошую успеваемость, подписывают договоры на обучение в филиале.

Параллельно с обучением в вузе студенты филиала изучают специфическую теорию под руководством инженеров «Казцинка». Для этого разработаны учебные программы дополнительного образования, синхронизированные с общими нормативами университета.

Дополнительно компания обучает студентов английскому языку, чтобы в дальнейшем специалисты имели возможность изучать передовой зарубежный опыт и делиться своими навыками без языкового барьера. На протяжении всего периода обучения в филиале студенты получают стипендию.

После получения диплома выпускники работают в «Казцинке». Все они легко адаптируются, потому что хорошо знакомы с рабочим местом, особенностями производства и будущими коллегами еще до трудоустройства.

Проект оказался успешным – за девять лет выпускниками филиала стали 114 специалистов по девяти специальностям. Сегодня все они профессионалы в области металлургии, обогатительного и горного дела.

Управление по связям с общественностью

ТОО «Казцинк»