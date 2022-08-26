Трудиться и зарабатывать

Наша соседка недавно окончила училище. Получила востребованную специальность бухгалтера. Но уже больше года нигде не работает. Интересно, много ли в Казахстане нетрудоустроенных молодых людей?

Иван Столяров, Усть-Каменогорск

Во втором квартале 2022 года в различных сферах экономики Казахстана были заняты 8,8 млн человек, из них по найму работали 6,7 млн человек (76,1% от общего числа занятых в экономике), самостоятельно занятые – 2,1 млн человек (23,9% от общего числа занятых в экономике).

По сравнению со вторым кварталом 2021 года общая занятость выросла на 23,1 тыс. человек, в основном за счёт наёмных работников (20,4 тыс. человек), сообщает пресс-служба Бюро национальной статистики.

Уровень безработицы оставался стабильным и составил 4,9%. Численность нетрудоустроенных составила 452 тыс. человек. Численность лиц, которые были без работы, но не искали её или не были готовы приступить к работе, по сравнению с первым кварталом 2022 года сократилась на 18,4% и составила 51,5 тыс. человек.

Официально на конец июля 2022 года в органах занятости Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан зарегистрировано 229,1 тыс. нетрудоустроенных лиц. Доля зарегистрированных безработных составила 2,5 процента от рабочей силы.

Уровень нетрудоустроенных среди молодёжи в возрасте от 15 до 28 лет составил 3,8 процента, доля молодёжи категории NEET, которая не работает и не занята образованием или профессиональной подготовкой, составила 6,5 процента.