Труд на селе всегда офлайн

В аграрно-животноводческом секторе Уланского района очередной зимний сезон проходит, как принято сейчас говорить, в штатном режиме. Крестьянские и фермерские хозяйства одновременно строят планы и готовятся к весеннему севу с учётом уроков прошлого.

По мнению одного из самых опытных руководителей отрасли сельского хозяйства Уланского района Василия Гладышева, итоги прошлого года вполне положительные. Несмотря на сложные природно-климатические условия, в хозяйстве выполнили практически всё, что наметили, и вошли в зиму в полной готовности по всем параметрам.

– Жаловаться просто грех, кто хорошо поработал, тот не испытывает особых трудностей, – говорит руководитель известного хозяйства из села Герасимовка Василий Гладышев. – У нас методы удалённой работы просто не применимы. За поголовьем крупного рогатого скота, овец, свиней, не сказать, что нужен глаз да глаз. Необходима повседневная, нормальная, добросовестная работа. Тогда и будет необходимый результат в конце трудового сезона.

«Рудный Алтай» в середине прошлого лета сообщал о хороших видах на урожай сеяной травы под названием суданка. Василий Степанович рассказывает, что осенью все надежды оправдались. Кормовая культура полностью и своевременно убрана, заготовлены десятки тонн ценных семян, предназначенных для реализации коллегам по АПК.

Потенциал однолетних и многолетних трав велик. В засуху они здорово выручают сельчан, как это происходит особенно в течение нескольких последних лет. Причём в зоне очень рискованного земледелия, в которую входят обширные территории степного Уланского района.

– Мы стараемся постоянно обновлять свои семена, – продолжает собеседник, – совместно работаем с нашими учёными, а также практиками на базе Опытного поля.

Так он объясняет свой интерес к посевам суданки в ходе большого семинара, прошедшего в ТОО «ВКСХОС», с участием коллег со всей республики. Были там и другие авторитеты отрасли АПК Василий Воропай, Пётр Дяглев, чей опыт и знания остро необходимы молодым кадрам. Здесь мы и подошли незаметно к системе, состоящей из трёх обязательных «К», практикуемой В. Гладышевым.

– Кадры, корма, крыша. Это именно то, на чём стоит развитое сельское хозяйство. Притом в подобной строгой последовательности, по степени своей важности, – говорит глава хозяйства. – В центре всего вопрос нужных кадров, без них на селе никуда. Потом вопрос надёжной кормовой базы, сбалансированной по всем компонентам. Далее ещё нужна хорошая крыша, под которой требуется сохранить в целости выращенный урожай, поголовье скота, технику и многое другое. Ко всему нужно относиться по-хозяйски!

В минувшем году хозяйство занималось посевами проса, чьи дружные всходы мы видели на одном из полей. Как выяснилось, редкую культуру выращивали на крупу, получили неплохой урожай. Здесь выходит, что выгода двойная. Если солому от проса скрутили в рулоны на корм для животных, то ценное зерно после соответствующей переработки превратится в крупу для продовольственной корзины населения. Пшённая каша и блюда из проса из-за полезных его свойств входят в меню не только в детских садах, но и в кругу многих адептов здорового питания. В Зайсане же из проса производят экспортную продукцию.

Сельское хозяйство ВКО при должных подходах и поддержке государства способно обеспечить основными продуктами питания местный рынок и расширять экспорт. Пригородные крестьянские и фермерские хозяйства, так или иначе, составляют продовольственный пояс региона по хлебу, мясу, молоку, растительному маслу, овощам.

Что касается кадров, то здесь многое зависит на селе от воспитания в семье, преемственности поколений, когда в цене и почёте целые трудовые династии. А это ничуть не легче, чем выращивать урожай, животных, ставить птицу на крыло. Привить любовь к земле, приобщить к делу всей жизни, вместе пожинать плоды своего труда удаётся не каждому и не всегда. Однако такие примеры в жизни есть.

В выступлениях Главы государства сделан акцент на том, что инфляцию на потребительском рынке, в первую очередь, можно обуздать за счёт насыщения продуктами питания собственного производства, развития сферы АПК. Это вплотную связано с вопросами подготовки кадров по техническим специальностям, востребованных на селе.

В хозяйстве Василия Гладышева вместе с ним рука об руку трудятся его сыновья, следуя по стезе своего отца.

Меир Токобаев

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