Тройное счастье

У супружеской пары из Абайского района родилась тройня.

Для семьи Сагатовых, проживающих в Абайском районе, этот год начался с радостного события – долгожданного пополнения. Этого счастливого момента родители ждали десять лет. И вот он настал – три девочки появились на свет в перинатальном центре Семея.

Малышек назвали Каусар, Келбет и Кербез. Сообщается, что в настоящее время дети и их мать чувствуют себя хорошо.

Отец младенцев Даулет Советулы работает в районном Доме культуры в ансамбле песни и танца «Қаламқас», а мама Мольдир Габдулхахкызы трудилась учителем танцев в музыкальной школе имени Жанибека Карменова. На девочек, родившихся в такой творческой семье, возлагаются большие надежды.

Аким Абайского района Нуржан Абдыкаримов, с соблюдением всех санитарных требований, лично поздравил счастливых родителей, озвучив также искренние пожелания от имени земляков.

По словам мамы тройняшек, сначала было нелегко различать девочек, но со временем она обнаружила особенные черты у каждого ребёнка.

Сейчас дети находятся в селе Караул рядом с родителями, а также бабушкой и дедушкой.

Гульжан Естаева

Абайский район