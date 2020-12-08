У жителей села Дайыр Зайсанского района в плане демографии и рождаемости в нынешнем году тройная радость. Буквально на днях в одной из местных семей родилась тройня – появились на свет сразу три дочери.

Об этой прекрасной новости стало известно от специалистов районного отдела внутренней политики, которые постоянно держат руку на пульсе местной жизни.

По их словам, счастливыми родителями являются жители села Дайыр Ерик Мамырбек и Ерметгуль Еркин. У них в семье к двум детям постарше теперь прибавились три новорождённые сестрички. В народе издавна имеет хождение одна из поговорок с глубинным смыслом. Она звучит примерно таким образом. Кто подарит жизнь и вырастит трёх дочерей, тот обязательно попадёт в рай. В любой семье представители прекрасной половины с самых давних пор занимают особое место. Существовала ещё традиция дарить девочкам красивых лошадей именно белой масти. Это можно заметить в культовых фильмах казахстанского кинематографа на историческую тематику.

Трое малышей появились на свет в медицинском учреждении областного центра, вместе с мамой оказались под неусыпным вниманием опытных специалистов.

С таким весомым счастливым прибавлением семью поздравил акимат Зайсанского района, от имени земляков пожелал самого наилучшего – здоровья, радости, благополучия во всём.

Таир Сапаргалиев

Зайсанский район