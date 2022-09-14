Трогательные стихи о родине

Читатели областной библиотеки имени А. С. Пушкина встретились с учёным-синологом, поэтом, переводчиком Дукеном Масимханулы.

Беседа получилась содержательной и интересной. Ведь гость мероприятия – личность крайне разносторонняя. Он является членом Союза писателей Казахстана и Всемирного общества синологов, доктором филологических наук, профессором, заслуженным деятелем Казахстана, а также директором Института востоковедения имени Р. Б. Сулейменова.

Трогательная история учёного, повествующая о его любви к родному народу и главной мечте – вернуться на родину, произвела на слушателей неизгладимое впечатление. Дукен Масимхан-

улы родился в Акши Текесского района округа Синьцзян Китайской Народной Республики. Он с детства стремился к знаниям и увлекался творчеством. Окончил Центральный национальный университет в Пекине по специальности переводчик-филолог.

Учёный рассказал о событиях, которые пережил, о судьбе казахов, оказавшихся за границей, своём светлом отношении к соотечественникам, которые с нетерпением ждали обретения Казахстаном независимости и стремились скорее ступить на родную казахскую землю.

На историческую родину он вернулся в 1993 году по приглашению Казахского национального университета имени аль-Фараби и по истечении срока контракта навсегда остался в Казахстане. В настоящее время преподаёт на кафедре Дальнего Востока факультета востоковедения КазНУ.

– Творческие способности унаследовал от деда по материнской линии, который был известным оратором, – поделился поэт, прочитав несколько своих стихотворений, посвящённых родной земле.

Стоит отметить, Дукен Масимханулы внёс весомый вклад в перевод классических произведений известных китайских писателей на казахский язык.

– В ходе двухчасовой встречи наш гость, связывая воедино нить поэтической, переводческой и научной сферы, ответил на вопросы читателей и отметил, что долг каждого гражданина – делать всё для развития и процветания казахского народа, – рассказали сотрудники библиотеки.

Ания Есмухамет

Фото ВКО библиотеки им. А. С. Пушкина