Триумф юного боксёра
Девятилетний спортсмен из Глубоковского района стал чемпионом республики по боксу.
Республиканский открытый турнир «Кожаные перчатки», посвящённый 30-летию Независимости Республики Казахстан и 102-летию со дня рождения видного государственного и общественного деятеля Турганбека Катаева, состоялся в Алматы.
Честь Глубоковской районной детско-юношеской спортивной школы защищал юный боксёр из посёлка Белоусовка Максим Максимов.
На протяжении трёх напряжённых дней спортсмену не было равных в своей весовой категории – до 22 килограммов.
– Максим занимается боксом всего два года, но уже показывает отличные результаты, – рассказывает тренер юного чемпиона Жагор Смагулов. – Кстати, в областном турнире, проходившем в Серебрянске в сентябре, Максим также завоевал золото.
Ещё одно призовое, третье, место в республиканском турнире команде Глубоковского района принёс Саят Бакытбекулы, его тренеры – Арман Ниязбеков и Тілек Баяхметов.
Бахыт Сарсембаева
Фото предоставлено Глубоковской ДЮСШ
Глубоковский район