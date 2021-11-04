Триумф юного боксёра

Девятилетний спортсмен из Глубоковского района стал чемпионом республики по боксу.

Республиканский открытый турнир «Кожаные перчатки», посвящённый 30-летию Независимости Республики Казахстан и 102-летию со дня рождения видного государственного и общественного деятеля Турганбека Катаева, состоялся в Алматы.

Честь Глубоковской районной детско-юношеской спортивной школы защищал юный боксёр из посёлка Белоусовка Максим Максимов.

На протяжении трёх напряжённых дней спортсмену не было равных в своей весовой категории – до 22 килограммов.

– Максим занимается боксом всего два года, но уже показывает отличные результаты, – рассказывает тренер юного чемпиона Жагор Смагулов. – Кстати, в областном турнире, проходившем в Серебрянске в сентябре, Максим также завоевал золото.

Ещё одно призовое, третье, место в республиканском турнире команде Глубоковского района принёс Саят Бакытбекулы, его тренеры – Арман Ниязбеков и Тілек Баяхметов.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено Глубоковской ДЮСШ

Глубоковский район