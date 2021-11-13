Триумф «Томирис»

Танцевальный коллектив из Риддера стал триумфатором международного конкурса.

Хореографическая студия «Томирис» Дворца культуры города Риддера под руководством Марины Рузавкиной приняла участие в 50-м Международном чемпионате города Алматы «Pro танцы Kz». Артисты из моногорода завоевали стразу два Гран-при и первое место.

Творческий коллектив с этим замечательным событием поздравил аким города Риддера Дмитрий Горьковой, пожелав дальнейших творческих побед.

Международный чемпионат города Алматы «Pro танцы Kz» проходил на лучшей сцене города – в театре традиционного искусства «Алатау». Были представлены более 30 номинаций. В частности современная хореография, балет, классический танец, эстрадный танец, детский танец и другие категории.

Ерик Абитов

Фото ОВП Риддера

Риддер