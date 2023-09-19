Трио в белых халатах

Благородную миссию лечить людей выбрали для себя сразу три представительницы прекрасного пола из одной семьи. Их общий трудовой стаж в сфере медицинских услуг – 87 лет.

Каждый человек в своей жизни хотя бы раз обращался за медицинской помощью: получал консультацию у специалистов, лечение, реабилитацию, сдавал анализы, оформлял больничный лист, благодарил врачей и медперсонал и возвращался к своей прежней жизни. Люди в белых халатах ежедневно продолжают выполнять благородную миссию и довольно редко рассказывают, почему они выбрали эту профессию – помогать в выздоровлении, а иногда и спасать жизни людей.

Своей историей поделилась медицинская сестра поликлиники Катон-Карагайской районной больницы Айгуль Бошаева.

– При выборе профессии сомнений не было ни у меня, ни у старшей сестры, – рассказала она. – Пошли по стопам мамы – фельдшера-акушера Жазиры Егинбаевой. В итоге сестра – врач в службе ЧС, а я – медицинская сестра.

Всё их детство прошло в селе Новополяковка Катон-Карагайского района – там находилась сельская участковая больница, где работала мама. Жазира Егинбаева после успешного окончания медицинского училища в 1961 году стала работать фельдшером-акушером. Сначала в селе Улкен Нарын, затем в Новополяковке, обслуживала пациентов из пяти сёл и животноводческих отгонов совхоза, в любое время суток выезжала на вызовы. Никогда не жаловалась на трудности, работала с полной отдачей.

– Старшая сестра Гульнар окончила Карагандинский медицинский институт по специальности «санитарный врач-эпидемиолог», – вспоминает Айгуль Бошаева. – По примеру мамы и старшей сестры я решила после одиннадцатого класса поступать в медицинское училище и ни разу не пожалела. Был такой случай, во время обучения на кафедре инфекционных болезней преподаватель рассказывал о профессио-

нальном поведении фельдшера села Новополяковка, которая распознала ботулизм у обратившихся больных, грамотно, со знанием дела собрала материал и начала своевременное лечение. И этим фельдшером была моя мама!

Более двадцати лет трудится в сфере здравоохранения Айгуль Бошаева, за безупречную работу неоднократно получала грамоты и поощрения. Но главное – это благодарность пациентов. Врач-невропатолог Мактагуль Молдожанова тоже с теплотой отзывается о своей помощнице.

– Работаем вместе с 2017 года, Айгуль отличают аккуратность и профессионализм, умение найти подход к любому пациенту. Наша профессия не позволяет ошибаться, мы ответственны перед людьми, – говорит врач.

В общей сложности 87 лет трудового стажа посвятили этой благородной профессии Жазира Егинбаева и две её дочери Гульнар и Айгуль.

Благодаря таким скромным труженикам в сфере здравоохранения в городах и сёлах каждый день всем обратившимся оказывают своевременную квалифицированную медицинскую помощь.

Альмира Нуртаева

Катон-Карагайский район