Три символа Независимости

Традиционно четвёртого июня в стране отмечается День государственных символов. Именно в этот день в 1992 году были официально утверждены Флаг, Герб и Гимн Республики Казахстан.

Государственные символы – это один из неотъемлемых атрибутов любого государства, которые олицетворяют его идентичность и суверенитет. В нашей стране к таким относятся Государственный Флаг, Государственный Герб и Государственный Гимн.

Напомним, 4 июня 1992 года были подписаны три Закона: «О государственном Флаге», «О государственном Гербе» и «О музыкальной редакции Государственного гимна РК». Принятые символы явили миру образ нового независимого государства – Республики Казахстан. В этот же день в 2007 году был принят Конституционный закон «О государственных символах Республики Казахстан», в соответствии с которым ежегодно 4 июня празднуется как День государственных символов Республики Казахстан.

При их создании перед авторами стояла важная задача – госсимволы должны отражать духовные ценности народа Казахстана, его идентичность и незыблемость истории.

С этим удалось успешно справиться автору Флага Шакену Ниязбекову, авторам Герба Жандарбеку Малибекову и Шот-Аману Уалиханову, автору мелодии Гимна Шамши Калдаякову и автору текста Гимна Жумекену Нажимеденову.

Государственный Флаг представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, под которым – парящий орёл. У древка расположена вертикальная полоса с нацио-

нальным орнаментом. Солнце, его лучи, орёл и национальный орнамент цвета золота.

Государственный Герб имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака на голубом фоне, от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки. Справа и слева от шанырака расположены изображения мифических крылатых коней. В верхней части – объёмная пятиконечная звезда, а в нижней части – надпись «Qazaqstan». Изображение звезды, шанырака, уыков, мифических коней, а также надписи «Qazaqstan» – цвета золота.

В истории независимого Казахстана Государственный Гимн утверждался два раза – в 1992 и в 2006 году. Основой нового Гимна стала популярная в народе патриотическая песня «Менiң Қазақстаным».

За годы Независимости государственные символы нашей страны стали узнаваемы во всём мире. Прошлый год был особый – главным атрибутам исполнилось 30 лет. В торжественной церемонии, приуроченной к этой дате, принял участие Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Глава государства отметил особую значимость этого праздника для каждого казахстанца.

«Наш небесно-голубой Флаг обозначает незыблемость нашей государственности. Наш Герб – это отражение идеи свободы. Наш Гимн воспевает вольный дух и национальную самобытность. Эти три символа Независимости придают чувство гордости нашему народу, поскольку они воплощают в себе мечты наших предков, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В Восточно-Казахстанской области и, в частности, в Усть-Каменогорске, День государственных символов всегда отмечается масштабно. Главная цель празднования – разъяснение идеи казахстанского патрио-

тизма, формирование чувства гордости за достижения Казахстана, воспитание молодого поколения в уважении к символам Независимости и любви к своей Родине – Республике Казахстан.

К слову, в Усть-Каменогорске даже есть гора госсимволов с надписью «Қазақстан». Она стала площадкой для одного из важных мероприятий, приуроченных к этому празднику – торжественной церемонии принятия присяги государственными служащими на верность идеалам Отечества.

Традиционно в этот день в разных организациях проходит торжественная церемония поднятия флага, круглые столы, эстафеты, патриотические челленджи, выставки, викторины, скоростные забеги, автогонки и другие праздничные мероприятия. С каждым годом участие в них принимает всё больше молодёжи.

– Ежегодно участвую в торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию Дня государственных символов, – отмечает юная жительница Усть-Каменогорска Алина Ежова. – Считаю, что молодёжь должна быть активной, ведь за нами будущее страны. Государственные символы Казахстана узнаваемы во всём мире, это вызывает чувство гордости и в то же время ответственности. Благодаря единству и сплочённости народа наша страна всегда будет процветать!

Александра Исаева

Коллаж Анны Ерёминой