Три пятёрки за идею

На грантовые средства в размере 555 тысяч тенге начинающая предпринимательница из Курчума создаст мини-ферму по разведению коз.

После долгих поисков путей для самореализации Бижамал Нургазиева стала участницей государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек». Женщина разработала собственный бизнес-проект. В июне его одобрили в районной межведомственной комиссии, теперь Бижамал получит безвозмездный грант в размере 555 тысяч 600 тенге на реализацию своей идеи.

Она рассказала, что раньше работала в разных организациях, в том числе бюджетных. Но повороты судьбы не предугадать: женщина решила пробовать себя в предпринимательстве, и первым шагом к этому стала смена места жительства. Продав квартиру в многоэтажке, переехала с детьми в частный дом с земельным участком. Это позволило создать небольшое личное подсобное хозяйство, продавать излишки продукции. Купила на базаре утят и цыплят, двух телят, которые через пару лет станут коровами и начнут снабжать семью домашним молоком.

Впрочем, самая большая мечта Бижамал – организовать мини-ферму по разведению коз и получать целебное молоко. Под эту идею и был создан ее бизнес-проект. По информации Центра занятости акимата Курчумского района, среди множества других проектов, ежегодно рассматриваемых на районной комиссии, такая бизнес-идея озвучена

впервые.

– Хочу на средства гранта купить коз молочной зааненской породы, – сообщила предпринимательница. – Ухаживать за животными умею с детства, ведь мои родители всю жизнь трудились чабанами в совхозе.

В рамках госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на рассмотрение районной комиссии подано 90 бизнес-проектов. Из этого числа 68 получили одобрение и дальнейшую грантовую поддержку. То есть каждый начинающий предприниматель, чья идея оказалась интересной району, получила «добро» и безвозвратную сумму от государства в размере 555 тысяч 600 тенге. Ее он должен будет потратить по целевому назначению.

– В случае направления денег на удовлетворение других потребностей – покупку вещей, погашение взятых ранее кредитов и так далее, недобросовестным получателям придется возвращать грантовые суммы, – отмечает директор Центра занятости Роллан Нурланулы. – С 2020 года функции мониторинга за целевым использованием выданных грантов перешли к Центру занятости. Ранее этим ведала Палата предпринимателей.

В списке получателей грантов – 20 малообеспеченных и 28 многодетных семей, два человека с особыми потребностями, шестеро представителей молодежи, 12 самозанятых. Основная часть бизнес-проектов связана с животноводством и предполагает закуп на выданные средства овец и коз, лошадей, КРС. Кроме этого, есть в планах начинающих предпринимателей открытие парикмахерских, фото-, видеосалонов, сварочного цеха, швейного ателье, производство арболитовых блоков, мебели, открытие кафе быстрого питания.

В 2019 году по программе «Еңбек» курчумцам выдали на развитие предпринимательства 128 грантов на общую сумму 61 миллион тенге. В числе получателей – 61 многодетная семья, 42 представителя молодежи, 22 самозанятых, трое граждан с особыми потребностями. Из общего числа грантов 79 использованы для закупа скота. Есть проекты по открытию цехов и оказанию сервисных и бытовых услуг населению, производству кумыса, переработке рыбы, открытию мини-птицефермы.

– Кроме выдачи грантов осуществляется кредитование бизнес-проектов через Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства и Аграрную кредитную корпорацию, – пояснил директор Центра занятости Роллан Нурланулы. – Первой из этих организаций в текущем году профинансировано 19 бизнес-проектов на общую сумму в 19,5 млн тенге, вторая – поддержала четыре идеи предпринимателей и выдала им в кредит

56 млн тенге.

Сократить количество безработных и самозанятых призвана программа «Дорожная карта занятости». В этот летний сезон нашли работу на стройплощадках и ремонтируемых социальных объектах – школах, детсадах, клубах, а также привлечены к дорожным работам 238 незанятых курчумцев. Поэтому реализация госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства для района весьма актуальна. Чтобы увеличить число начинающих предпринимателей, сделана заявка на выделение для них дополнительных безвозмездных грантов.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район