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Три кита туристической отрасли

30.06.2022
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Обновлённую программу развития туристической отрасли региона анонсировали на очередном заседании Восточно-Казахстанского областного акимата.

Работа по расширению туристического потенциала Восточного Казахстана ведётся на протяжении нескольких лет. После разделения областей в нашем регионе пересмотрели направления развития туризма и на очередном заседании областного акимата была анонсирована обновлённая программа. В ближайшие годы значительные изменения произойдут сразу в нескольких районах: Риддере, Катон-Карагайском районе и районе Алтай.

Визитной карточкой района Алтай является Бухтарминское водохранилище. Так, по поручению акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова будет разработан план развития побережья.

– Необходимо подготовить план, в котором будет предусмотрено развитие посёлка, создание специальных зон отдыха, улучшение дорожной и другой туристической инфраструктуры, – отметил глава региона.

Безусловно, один из важных аспектов – подготовка квалифицированных кадров. Как сообщил исполняющий обязанности акима района Алтай Сергей Охременко, об этом в районе подумали загодя. С 2020 года в Алтайском высшем колледже открыта специальность «туризм». Сейчас там обучаются 18 студентов. В будущем они планируют работать на туробъектах района.

В Катон-Карагайском районе акцент будут делать на развитии этно- и медицинского туризма. Все необходимые условия для этого здесь есть.

– Катон-Карагайский район должен стать центром этнотуризма и медицинского туризма с учётом особенностей традиционной медицины, – подчеркнул Даниал Ахметов. – На базе Катон-Карагайской центральной районной больницы, половина здания которой пустует, есть возможность создать санаторий высокого класса. Всё необходимое оборудование приобретено.

Как известно, Риддер – центр развития зимнего туризма. Поэтому в моногороде приоритетным направлением станет развитие горнолыжного кластера.

Таким образом сегментирование туротрасли позволит планомерно развивать разные направления, увеличивая поток туристов и, соответственно, инвестиции в основной капитал. Однако есть одно но. Камнем преткновения в этом вопросе служит теневая сторона ведения бизнеса. Такие объекты не только не отчисляют налоги, но и не учитываются в официальной статистике как туробъекты. Регулярно проводятся рейды, однако они носят разъяснительный характер, поскольку доказать и пресечь такую деятельность крайне сложно.

Аким ВКО поручил профильному управлению и акимам вышеназванных районов разобраться со сложившейся ситуацией.

– Совершенно очевидно, что официальные цифры некорректные, на самом деле туристов значительно больше, – резюмировал Даниал Ахметов. – Нам нужно разобраться, сколько реальных отдыхающих. Если вы дадите точные цифры, мы начнём понимать, с чем имеем дело.

По информации руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Восточно-Казахстанской области Ернара Мустафина, на сегодняшний день в регионе функционируют 289 мест для размещения туристов с единовременной вместимостью 19 тысяч койко-мест. Объём инвестиций в основной капитал в сфере туризма в прошлом году составил 18,5 миллиарда тенге (не включая область Абай). С начала этого года – 2,4 миллиарда тенге.

Татьяна Кравченко

30.06.2022
769

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