В Усть-Каменогорске и Семее установлены десять тревожных кнопок SOS.

По информации Департамента полиции ВКО, тревожная кнопка SOS предназначена для передачи тревожного сигнала и экстренного вызова полиции в случае возникновения противоправных действий либо в чрезвычайных ситуациях.

При нажатии на кнопку происходит автоматическое соединение с оператором Центра оперативного управления ДП ВКО, которое позволяет в онлайн-режиме посредством видео и аудио организовать связь с заявителем и зафиксировать информацию о происшествии.

Как правило, они устанавливаются в наиболее популярных общественных местах. В Усть-Каменогорске работают пять таких кнопок по следующим адресам: ул. Кабанбай батыра (район торговых домов «Зангар», «Ануара», «Евразия»), ул. Темиржолшылар (район железнодорожного вокзала «Өскемен-1»), пр. Абая (район рынка «Заречный», торговые дома «Тамирлан», «Даниэль»), ул. Виноградова – Грузинская (район торгового дома «Ивушка», рынка «Дос-Нар»), пр. Назарбаева (район ДКМ).

В Семее также установили пять тревожных кнопок: ул. Засядко – Уалиханова (район торговых домов «Аркада», «Аляска», «Акшын»), старая набережная Иртыша (Дом студентов, ресторан «Айкел»), пр. Ауэзова (район торговых домов «Океан», «Жана базар», кинотеатр «Алем»), ул. Пушкина (площадь Абая, район кафе «Старая мельница», «Вдали от жён»), ул. Мухамедханова (район торговых домов «ЦУМ», «Рахат», «Сулпак», «Технодом»).

Ания Есмухамет

Фото пресс-службы ДП ВКО