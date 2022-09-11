Треть пожаров ликвидирована

Оперативный штаб держит на особом контроле ситуацию с пожарами в регионе.

– Ситуация с пожарами в регионе находится на постоянном контроле. На сегодня полностью ликвидированы пожары в селе Таргын Уланского района и в посёлке Каменный карьер Глубоковского района. Локализован пожар в селе Каратал Катон-Карагайского района. Пострадавших нет, населённым пунктам ничего не угрожает. Напряжённой остаётся ситуация в Курчумском районе. Шквальный ветер осложняет работу огнеборцев, сейчас на ликвидации пожара работают почти 300 человек, 2 вертолета и 34 единицы техники. Работы здесь не прекращаются и в ночное время. Огню не дали распространиться в направлении населённых пунктов. В районе Алтай работают два вертолёта, сброшено более 150 тонн воды. На борьбу с огнём брошены все силы и средства. Пожару не дали распространиться, идёт тушение очага. Я провёл переговоры с министром по ЧС, в область прибудут ещё два вертолёта для тушения пожара в труднодоступных горных местах. Ситуация полностью контролируется, на местах работают специалисты лесоуправления, ДЧС, местных исполнительных органов, задействована техника крестьянских хозяйств, – сообщил глава региона Даниал Ахметов на своей странице в Instagram.

Напомним, вчера состоялось заседание оперативного штаба под председательством акима ВКО Даниала Ахметова.

Согласно актуальным данным, пожары в сёлах Каменный карьер и Тарханка Глубоковского района полностью ликвидированы. Продолжается работа по ликвидации пожаров в Курчумском районе.

Аким области заверил, что угрозы для населения нет, эвакуация не планируется, ситуация в каждом районе находится на особом контроле.

Мерует Бахтиярова